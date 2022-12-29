Utangaç eş anlamlısı nedir? Utangacın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Utangaç kelimesi Türkçe bir kelime olmakla birlikte Eski Türkçede sadece Oğuzcada görülen ve “utanmak” anlamına gelen “ūtan-“ fiilinden türetilmiş ve evrilmiştir. Utan- fiiline eklenen “+(g)Aç” ekiyle türetilen utangaç sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. “Utangan” şeklinde de yazıldığı görülen bu kelime zamanla “utangaç” hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre utangaç kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Bir topluluk içinde gereken güven ve cesareti kendinde bulamayan, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan

Utangaç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede neredeyse her kelimenin bir yahut birden fazla eş anlamı olabilir. Genellikle birden fazla anlamı olan kelimelerin de birden fazla eş anlamı olabilir. Bunun yanı sıra tek anlama sahip bazı kelimelerin de birden fazla eş anlama sahip olduğu durumlar da vardır. Utangaç kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Utangaç eş anlamlısı kelimeler:

Arlı

Hayâlı

Singin

Sıkılgan

Tor

Mahcup

Utangan

Utangaç eş anlamlısı kelimeler arasında en çok “mahcup” kelimesi utangaç yerine kullanılır. Bunun dışında arlı, singin, tor ve utangan gibi kelimeler genellikle halk ağızlarında tercih edilen ve kullanılan kelimelerdir.

Utangacın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Utangacın eş anlamlısı olan kelimeler cümle içerisinde utangaç yerine kullanılabilirler. Eş anlamlıların birbirleri yerine kullanılması durumu cümlede anlatım bozukluğuna yol açmaz. Ancak kelimelerin doğru bağlamlarda ve anlamlarda kullanılmasına özen gösterilmesi gerekir. Utangacın eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: