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Utangaç eş anlamlısı nedir? Utangacın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.12.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime ve anlam açısından oldukça zengindir. Bunun en temel nedenlerinden birisinin de Türkçenin köklü bir geçmişe sahip olması ve kelime türetmenin birden fazla yolu olmasıdır. Kelime türetme yolunda en çok kullanılan yöntem kök ve gövde hâlindeki kelimelere farklı ekler getirerek yeni anlamda yeni kelimeler türetmek ve oluşturmaktır. Utangaç kelimesi de bu yolla türetilen ve eş anlamlılara sahip bir kelimedir. Peki, utangaç kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Utangaç eş anlamlısı nedir? Utangacın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Utangaç kelimesi Türkçe bir kelime olmakla birlikte Eski Türkçede sadece Oğuzcada görülen ve “utanmak” anlamına gelen “ūtan-“ fiilinden türetilmiş ve evrilmiştir. Utan- fiiline eklenen “+(g)Aç” ekiyle türetilen utangaç sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. “Utangan” şeklinde de yazıldığı görülen bu kelime zamanla “utangaç” hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre utangaç kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Bir topluluk içinde gereken güven ve cesareti kendinde bulamayan, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan
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Utangaç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede neredeyse her kelimenin bir yahut birden fazla eş anlamı olabilir. Genellikle birden fazla anlamı olan kelimelerin de birden fazla eş anlamı olabilir. Bunun yanı sıra tek anlama sahip bazı kelimelerin de birden fazla eş anlama sahip olduğu durumlar da vardır. Utangaç kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Utangaç eş anlamlısı kelimeler:

  • Arlı
  • Hayâlı
  • Singin
  • Sıkılgan
  • Tor
  • Mahcup
  • Utangan

Utangaç eş anlamlısı kelimeler arasında en çok “mahcup” kelimesi utangaç yerine kullanılır. Bunun dışında arlı, singin, tor ve utangan gibi kelimeler genellikle halk ağızlarında tercih edilen ve kullanılan kelimelerdir.

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Utangacın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Utangacın eş anlamlısı olan kelimeler cümle içerisinde utangaç yerine kullanılabilirler. Eş anlamlıların birbirleri yerine kullanılması durumu cümlede anlatım bozukluğuna yol açmaz. Ancak kelimelerin doğru bağlamlarda ve anlamlarda kullanılmasına özen gösterilmesi gerekir. Utangacın eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Köyde büyüyen çocuklarını o kadar iyi yetiştirmiş ki onca özgürlüklerine rağmen hepsi yiğit ve arlı oğullardır.
  • İşe yeni başlayan kâtip oldukça namuslu ve hayâlı bir kişiydi.
  • Eskinin sıkılgan çocuğu bugünün racon kesen abisi olmuş.
  • Biraz azar işitince odanın köşesine mahcup bir çocuk gibi büzüldü.
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