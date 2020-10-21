Utanıyorlar Google'da arıyorlar! 'Gaz çıkarmayı nasıl durdururum?'

Bunu ne kadar duysak ve bunun doğru olduğunu bilsek de, çoğumuz "utanç verici" olduğunu düşündüğümüz konular hakkında doktorumuzla konuşurken hala biraz çekingen davranabiliyoruz. Cinsel sağlık, tuvalet sorunları gibi problemler, insanların bir yabancıya anlatmak istemedikleri şeylerin listesinin başında gelir. Bu da uzun süre sessizlik içinde acı çektikleri anlamına gelebilir. Ve acı çekerken sık sık Google'da arama yapılıyor olabilir. Stephanie Taylor, şunları söylüyor: 'İngiltere'de her ay bu sağlık sorunlarını araştıran insan sayısı, problemlerin ne kadar yaygın olduklarını gösteriyor, bu yüzden utanmaya gerek yok. Çoğu sorun hızlıca düzeltilebilir acı çekmek yerine doktora başvurmak en doğru seçim olacaktır. Google'ın sağlık sorunları, sağlık durumunuzu anlamada önemli bir adım olsa da, Google sizi bir birey olarak veya tıbbi geçmişinizi tanımıyor. Bir sağlık sorununuz varsa ve ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz, her zaman aile doktorunuza veya başka bir sağlık uzmanına danışın. Unutma, hiçbir şey paylaşmak için utanç verici değil.'

İşte Google'ın en sık sorulan 10 soruya verdiği cevaplar... PAMUKÇUK NASIL TEDAVİ EDİLİR? Her ay 33.000'den fazla kişi vajinal pamukçuk hakkında arama yapıyor. Pamukçuk, genellikle zararsız olmasına rağmen, hala tabu bir konudur, yani acı çekenler tıbbi yardım istemekten utanabilirler. Aynı zamanda yanlış bir şekilde bir kadın sorunu olarak düşünülür ve kötü hijyenden kaynaklanır. Gerçekte, hayatlarının herhangi bir noktasında herkesi etkileyebilir. Pamukçuk belirtileri arasında cinsel organlarda, koltuk altlarında, kasıklarda ve parmaklar arasında tahriş, kızarıklık ve akıntı bulunur. Pamukçuk genellikle mantar önleyici ilaçlarla kolayca tedavi edilebilir. SİVİLCE NASIL TEDAVİ EDİLİR? İkinci sırada, her ay ortalama 18.000 kişi tarafından aranan 'sivilce nasıl tedavi edilir?' sorusu yer alıyor. Akne, yüzde, sırtta ve göğüste lekelere, kızarıklığa ve tahrişe neden olan ve çoğunlukla gençleri ve genç yetişkinleri etkileyen yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Tedavi edilemese de hafif akne, cildi pul pul dökmek ve gözenekleri temiz tutmak için salisilik asit içerenler gibi çeşitli kendi kendine yardım teknikleri ve cilt bakım ürünleri ile tedavi edilebilir, ancak daha şiddetli vakalarda antibiyotikler ve daha güçlü kremler reçete edilebilir. Sivilcen varsa yüzünü her zaman çok fazla yıkamaktan kaçın çünkü bu ciltte daha fazla yağ üretimini teşvik eder ve bunu yaparken ılık su kullanın. Su çok sıcaksa, yağ üretimini de tetikleyecektir.

SİĞİLLER NASIL GİDERİLİR? Siğil temizleme, her ay yaklaşık 15.000 kişi tarafından aranan, Google'da en çok sorulan üçüncü utanç verici sağlık sorusudur. Siğiller, viral bir enfeksiyonun neden olduğu cilt üzerinde küçük topaklardır ve siğillere benzer şekilde ciltten cilde temas veya kontamine yüzeyler yoluyla yayılır. Siğiller genellikle ayaklarda, ellerde, dizlerde ve parmaklarda bulunur ve herhangi bir zararı yoktur, ancak bazıları tarafından utanç verici veya çirkin görünebilir. Araştırmalar, siğillerin genellikle bir yıl içinde kendiliğinden geçtiğini gösteriyor. Ucuz ve bilinen hiçbir yan etkisi olmayan salisilik asidi siğile sürüp bölgeyi törpülemek için satın alabilirsiniz. HEMOROİT NASIL TEDAVİ EDİLİR? Hemoroit, anüsünüzün içinde ve çevresinde oluşan topaklardır. Kabızlığın bir yan etkisi olabilir, salgılamayı zorlaştırabilir ve hatta hamilelik olabilir. Birleşik Krallık'ta bu sorun her ay 12.000'den fazla kez Google'da aranıyor. Hemoroit, ağrılı olabilir ancak eczacılar rahatsızlığı gidermek için kremler ve ağrı kesiciler sağlayabilir. Sağlıklı beslenme, uygun hijyen ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri de tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabilir.

KABIZLIĞA NE SEBEP OLUR? Ayda yaklaşık 10.000 arama ile kabızlık 5. sırada geliyor. Başlangıçta aramanız gereken, kabızlık çektiğinizi gösteren bazı işaretler vardır. Geçtiğiniz hafta üç kez dışkı yapmadıysanız ve genellikle çok sert / kuru ve geçmesi zorsa, muhtemelen bu sağlık sorununu yaşıyorsunuzdur. Sebepler çeşitlidir ve çoğunlukla aklınızdan çıkmış olabilecek normal günlük şeylerdir. Ancak geçmeyen kabızlık sorununda mutlaka uzmana danışmalısınız. GECE TERLEMESİ NEDEN OLUR? Altıncı sırayı neden gece terlemesinden muzdarip olduğumuzu merak edenler alıyor ve bu sağlıkla ilgili endişe için aylık 5000'den fazla arama yapıyor. Çoğu zaman, gece terlemeleri kötü değildir. Yalnızca şiddetliyse ve ateş veya ishal gibi başka yan etkilerle birlikte gelirse bir pratisyen hekime gidilmesi önerilir. Kontrolümüz dışındaki diğer semptomlar arasında menopoz, düşük kan şekeri veya hiperhidroz (aşırı terlemeye neden olan bir durum) bulunur. Gece terlemesinden muzdaripseniz, nefes alabilen bir kumaştan oluşan pijama giyin ve gün içinde egzersiz yapmaya çalışın, böylece yatmadan önce yeterince terlemiş olursunuz. Yatmadan önce sakinleştirici bir rutin, stres seviyenizi ve gece ter atağı yaşama olasılığınızı azaltmanıza da yardımcı olabilir. Banyo yapın (ancak çok sıcak değil), kitap okuyun veya farkındalık pratiği yapın.

GAZ ÇIKARMAK NASIL DURDURULUR? Bu soru İngiltere'de ayda yaklaşık 3.000 kez aranıyor, ancak insanlar bu kadar endişelenmemeli çünkü şişkinlik tamamen normal, hatta sindirim sürecinin sağlıklı bir parçası. Çoğu insan günde 14 ila 23 kez gaz çıkartır, bu yüzden sık sık şişkinlik düşündüğünüzden daha yaygındır, ancak bunu önlemek istiyorsanız yolları vardır. İlk ve en önemlisi, laktoz ve kompleks lifler veya gazlı içecekler gibi gaza neden olan yiyecek ve içecekleri kesebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, bağırsaklarınızda sıkıntıya neden olabileceğinin farkında olmadığınız bir durum olabilir bu nedenle bir doktora görünmeniz gerekebilir. AĞIZ KOKUSUNDAN NASIL KURTULUNUR? Yaklaşık 3000 aylık aramayla, Birleşik Krallık'taki birçok insan nefeslerinin kokusuyla ilgileniyor. Çoğunlukla bu, yediklerinizden kaynaklanır ve diyetinizi ve diş hijyeninizi geliştirerek kolayca düzeltilebilir. Günde iki kez iki dakikadan fazla diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve gargara kullanmak, mükemmel bir ağız hijyeni elde etmenin mükemmel bir yoludur. Endişelerle mücadele etmek için güçlü kokulu gıdalardan kaçının veya şekersiz sakız taşıyın.