Ütü yanığı baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı! O tasarım sosyal medyada viral oldu

Moda dünyasında sıra dışı bir gömlek tasarımı gündem oldu. Üzerinde gerçek ütü izi yanığı baskısı bulunan bu gömlek 1. 139 dolara satışa sunuldu. Gömleğin hem tasarımı hem de fiyatı çok konuşuldu.

Söz konusu tasarım, ütüyle kazara meydana gelmiş gibi görünen iz detayıyla hazırlanmış. Bazı kullanıcılar bu konsepti 'yaratıcı' bulurken, pek çok kişi hem tasarımı hem de fiyat etiketini eleştirdi.

Moda endüstrisinde kusurlu gibi görünen tasarımlar son zamanlarda yüksek fiyatlarla satışa çıkarılıyor sosyal medyada bu ürünler adeta alay konusu haline dönüşüyor. Siz bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?