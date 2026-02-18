Mynet Trend

Ütü yanığı baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı! O tasarım sosyal medyada viral oldu

Moda öyle bir dünya ki neyin ne zaman değer kazanacağını kestirmek zor. Bir zamanlar alay konusu olan tasarımlar, bir anda lüks etiketiyle karşınıza çıkabiliyor. Şimdi bahsedeceğimiz bu ütü yanığı tasarımlı gömlek 49 bin 800 TL'ye satışa sunuldu. Etiket fiyatı kadar tasarımı da olay olan gömlek, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Ütü yanığı baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı! O tasarım sosyal medyada viral oldu
Gökçen Kökden

Moda dünyasında sıra dışı bir gömlek tasarımı gündem oldu. Üzerinde gerçek ütü izi yanığı baskısı bulunan bu gömlek 1. 139 dolara satışa sunuldu. Gömleğin hem tasarımı hem de fiyatı çok konuşuldu.

Ütü yanığı baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı! O tasarım sosyal medyada viral oldu 1

Söz konusu tasarım, ütüyle kazara meydana gelmiş gibi görünen iz detayıyla hazırlanmış. Bazı kullanıcılar bu konsepti 'yaratıcı' bulurken, pek çok kişi hem tasarımı hem de fiyat etiketini eleştirdi.

Ütü yanığı baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı! O tasarım sosyal medyada viral oldu 2

Moda endüstrisinde kusurlu gibi görünen tasarımlar son zamanlarda yüksek fiyatlarla satışa çıkarılıyor sosyal medyada bu ürünler adeta alay konusu haline dönüşüyor. Siz bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mynet'in Sesi
Anahtar Kelimeler:
moda tasarım
