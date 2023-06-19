Üvey Anne'nin İpek'i Aslı Tandoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aslı Tandoğan evli mi, eşi kim?

Aslı Tandoğan, ATV'de ekrana gelecek olan Üvey Anne dizisi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Alışılagelmiş yaz dizilerinden farklı bir konsepti olduğu vurgulanan dizide bir babanın çocuklarına olan bağlılığı anlatılacak. Aslı Tandoğan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Üvey Anne'nin İpek'i Aslı Tandoğan hakkında merak edilenler...

ASLI TANDOĞAN KİMDİR?

Aslı Tanoğan 2 Nisan 1979 Ankara doğumludur.

Aslı tandoğan Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun olmuştur. 2002 senesinde rol aldığı Gülüm dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı. Sonrasında 2005 senesinde rol aldığı Aşka Sürgün dizisindeki Dilan Şahvar karakteriyle televizyon izleyicileri tarafından büyük beğeni kazandı ve tanınmaya başladı. Tandoğan, 2007 senesinde ise Kabadayı isimli sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte başrol oynadı.

Televizyon izleyicilerinin bir kısmı ise ünlü oyuncuyu Dudaktan Kalbe dizisindeki Kınalı Yapıncak Lamia rolü ile tanıdı. Sonrasında ünlü isim Star TV’de yayınlanan ve bir dönemin fenomen dizilerinden olan Behzat Ç. dizisinde oynadı. Tandoğan, Fox TV’de yayınlanan Zehirli Sarmaşık adlı dizide de başrol oynadı. TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Leyla ile Mecnun dizisinde ise konuk oyuncu olarak yer aldı ve Bizans Prensesi Elenor karakterine hayat verdi. 2013 yılındaki A.Ş.K. dizisinde Şebnem karakterini canlandırdı. Kendime İyi Bak isimli ve 2014 tarihli sinema filminde ise Begüm karakteriyle beyaz perdede yer aldı.

Aslı Tandoğan dizileri arasında Çınaraltı, Kurşun Yarası, Büyük Umutlar, Ah İstanbul, 29-30, Dicle, Kapalıçarşı, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Yuvamdaki Düşman gibi yapımlar da bulunuyor. Aynı zamanda ünlü oyuncu Söz Vermiştin, Melek ile Serhat ve Git Başımdan gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

ÜVEY ANNE'NİN İPEK'İ ASLI TANDOĞAN'IN EŞİ KİMDİR?

Aslı Tandoğan eşi Cahit Tan Yeşilada ile 2013 yılında dünya evine girdi. Çiftin Atlas ve Arya adında iki çocukları bulunuyor. Ünlü oyuncunun boyu ise 1,63 metredir.

