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Üvey Baba'nın Halil'i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı! Telefonunu görenler şaşırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.11.2024 15:19
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Üvey Baba dizisinin unutulmaz ismi bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu'nun da yıldızı olan Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncunun elindeki telefonu görenler şaştı kaldı.

Üvey Baba'nın Halil'i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı! Telefonunu görenler şaşırdı

Üvey Baba, Sinekli Bakkal, Kırık Kanatlar, Gece Sesleri, Kurtlar Vadisi gibi dizilerle gündeme gelen Şemsi İnkaya bir döneme damgasını vurdu.

"Üvey Baba"da canlandırdığı "Halil Güneşli" karakteriyle hafızalara kazınan Şemşi İnkaya yıllar sonra görüntülendi.

Akıllı telefon kullanmayan usta oyuncu Nişantaşı'nda karşılaştığı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Üvey Baba dizisinde canlandırdığı fenomenleşen kötü adam Halil karakteri ile ilgili yapılan internet paylaşımlarını akıllı telefonu olmadığı için takip edemediğini sözlerine ekleyen usta isim telefonu da çıkarıp gösterdi.

Bir döneme damga vuran ismin son hali de sosyal medyada gündem oldu.

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"ÇOK OKURUM"

Usta isim daha önce verdiği bir söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Okurum, çok okurum. Çok iyi bir kitaplığım var. Onu da ilerde bir yere bırakacağız. Çünkü çok kıymetli kitaplarım var. Okurum, muhakkak okurum. Seyrederim, okurum. Ustaların hayatlarını okurum. Bizim için ustadır yani onlar. Bu festivallere giderim. O benim seyirciye olan borcum, oyuncu borcum, meslek borcum, onlar bizi bir yere getirdiler onları geri çeviremem hiç, hiç, hiç… Nerelerdeyseler oraya giderim. Genç arkadaşlara başarılar diliyorum ama çalışarak gelsinler, okuyarak gelsinler. Doğrudur. Çalıştığın zaman doğrusunu yakalarsın, çalışmadan gidersen doğrusunu yakalayamazsın, ondan sonra bir bakarsın a niye kalktı bu dizi." (Magazinnews)

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Anahtar Kelimeler:
Şemsi İnkaya
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