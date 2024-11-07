LEGO ve Avatar hayranlarını buluşturan yapım setinde 735 TL indirim

Çocuklar için yorucu bir eğitim öğretim maratonu, sayılı günler kalan ara tatil ile kısa süreliğine son buluyor. Bu ara tatili çocuğunuz hem keyifli hem de geliştirici aktivitelerle geçirsin istiyorsanız LEGO yapım setlerine mutlaka göz atmalısınız. Hem yetişkinlerin hem de çocukların favorisi olan LEGO setler, en keyifli boş zaman aktivitelerinin başında geliyor. Hazır ara tatil de yaklaşırken çocuğunuza onun çok seveceği bir LEGO set hediye etmeye ne dersiniz? Üstelik fiyatı cep yakacak cinsten de değil, çünkü Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında tüm LEGO ürünlerinin fiyatları en dipte! Bu fırsatı kaçırmamak için acele etmenizi öneririz. İşte detaylar...

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LEGO® Avatar Payakan Tulkun ve Yengeç Zırhı 75579- 10 Yaş ve Üzeri için 3 Minifigürlü Eğlenceli Koleksiyonluk Oyuncak Yapım Seti (761 Parça)

Avatar: Suyun Yolu filmindeki tulkun ve yengeç zırhını içeren bu oyun seti Avatar hayranlarının favorisi. Filmin eşsiz sahnelerini canlandırmanızı ve dinamik sahneler kurup kendi hikayenizi geliştirebilmenizi sağlayan bu LEGO seti tamı tamına 761 parçadan oluşuyor. Tulkun ağzı, yüzgeçleri ve gövdesi hareketli olduğunda istenilen şekilde, pozlarda ayarlanabiliyor. Yengeç zırhı da dönüştürülebilir bir model olarak karşımıza çıkıyor. Sette ayrıca üç Avatar karakteri Lo’ak, Tsireya ve Yengeç Zırhı Sürücüsü minifigürleri de yer alıyor. Model severler eğlenceli, sezgisel LEGO Builder uygulamasını kullanarak modelleri yakınlaştırabilir, döndürebilir ve ilerlemelerini takip edebilirler. Bu eşsiz seti koleksiyonunuza eklemenin tam zamanı!

Satın alanlar ne diyor?

"Tebrikler LEGO, her zaman takdir edilen hediyelerin büyükanne ve büyükbabaların müttefiki! Yaşları ne olursa olsun, çocuklar için her zaman bir LEGO kutusu olmalı."

"Bunu hediye olarak aldım ve oğlum bayıldı. Harika parçalar ve mini figürler ve her zamanki LEGO yüksek kaliteli parçaları. Her kuruşuna değer."

"Mükemmel bir hediye."

"Kaliteli ürün, güzel ve iyi yapılmış."

Bu içerik 7 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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