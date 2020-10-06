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Uyanış Büyük Selçuklu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 2. son bölümde neler oldu?

06.10.2020 02:06 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 2. bölümüyle 5 Ekim Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun'un başrollerde oynadığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında nefes kesen savaş sahneleri dikkat çekti. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı ve 2. bölümde yaşananlar.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 12 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. TRT1'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı sahneler dikkat çekiyor. Ekrana gelen son 2. bölümde ise Elçin'i Isfahan'a götürmek üzere Anadolu obasından alan Sencer ve Tapar, yolda Anadolu'daki asiler tarafından ölümcül bir tuzağa düşürüldü

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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer ve Tapar düştükleri tuzaktan nasıl kurtulacaklardır? Anadolu Türkmenleriyle Selçuklu arasında başlamak üzere olan muhtemel bir savaşı engelleyebilecekler midir?

Bir taraftan Bâtıniler, Selçuklu'yu "içeriden çökertmeye çalışırken", diğer taraftan Bizanslılar da dışarıdan taarruzlarına başlayacaklardır!

Diğer yandan yıllar önce devletinin selameti uğruna oğlundan vazgeçen Melikşah, Nizamülmülk'e oğlunu kendisine göstermesi hususunda ısrar eder. Melikşah'ın oğlunu görmesinin devlet için yeni tehlikelerin doğmasına yol açacağının farkında olan Nizamülmülk ne yapacaktır?

Melikşah oğlunu görme hasretiyle yanarken, Sencer gönlüne düşen aşk ateşiyle nasıl başa çıkacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULAR KİMLER?

Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah

Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah

Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun

Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin

Sevda Erginci – Karakter: Tuna

Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk

Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer

Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali

İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş

Osman Sonant – Karakter: Andreas

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