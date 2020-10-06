Uyanış Büyük Selçuklu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 2. son bölümde neler oldu?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 12 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. TRT1'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı sahneler dikkat çekiyor. Ekrana gelen son 2. bölümde ise Elçin'i Isfahan'a götürmek üzere Anadolu obasından alan Sencer ve Tapar, yolda Anadolu'daki asiler tarafından ölümcül bir tuzağa düşürüldü

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer ve Tapar düştükleri tuzaktan nasıl kurtulacaklardır? Anadolu Türkmenleriyle Selçuklu arasında başlamak üzere olan muhtemel bir savaşı engelleyebilecekler midir?

Bir taraftan Bâtıniler, Selçuklu'yu "içeriden çökertmeye çalışırken", diğer taraftan Bizanslılar da dışarıdan taarruzlarına başlayacaklardır!

Diğer yandan yıllar önce devletinin selameti uğruna oğlundan vazgeçen Melikşah, Nizamülmülk'e oğlunu kendisine göstermesi hususunda ısrar eder. Melikşah'ın oğlunu görmesinin devlet için yeni tehlikelerin doğmasına yol açacağının farkında olan Nizamülmülk ne yapacaktır?