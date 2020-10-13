Uyanış Büyük Selçuklu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 3. son bölümde neler oldu?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 19 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. TRT1'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı sahneler dikkat çekiyor.
Sultan Melikşah’ın buyruğuna direnemeyen Nizamülmülk, devleti bekleyen tüm tehlikelere rağmen Sultan Melikşah ile oğlu Sencer’i gizli bir yerde buluşturmuştur. Melikşah, Nizamülmülk’ün uyarılarını göz ardı edip, yıllar sonra görmek istediği oğluyla kavuşmak için aralarında duran son kapıyı da açacak mıdır?
Büyük Selçuklu Devleti’ne karşı girişilen her mücadelede Batınilerin parmağının olduğunu öğrenen Sencer‘in onlara karşı giriştiği operasyon ne olacaktır? Sencer, Batınilerin Selçuklu’yu yıkıma götürebilecek planlarını deşifre edebilecek midir? Baba hasreti çeken Sencer, kalbini Turna Hatun’a açacak mıdır?
Batınilere karşı yapılacak olan mücadelenin sadece kılıçla olmayacağını bilen Nizamülmülk nasıl bir yol izleyecektir? Bu yolda hangi İslam Âlimi’nin kapısını çalacaktır?
Saraya gelişiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve adım adım Melikşah’a yaklaşarak Terken’in hışmını üzerine çeken Elçin, ağabeyi Kılıçarslan’ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir? Elçin’in sarayda misafir edilmesi ve Melikşah ile kurduğu yakınlık, Terken’i tedirgin ederken yapacağı hamle de büyük merakla beklenecek.
Kardeşinin intikamı için peşine düştüğü Sencer’in Kınık Obası’ndan olduğu bilgisine ulaşan Yorgos, Sencer’i bulup kardeşinin intikamını alabilecek midir? Hedeflediği Kuvel Kalesi fethi için hazırlıklara başlamışken Anadolu’da patlak veren sorunlarla ilgilenmek zorunda kalan Melikşah’ın, Kuvel Kalesi’yle ilgili yeni planları ne olacaktır?
Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah
Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah
Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun
Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin
Sevda Erginci – Karakter: Tuna
Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk
Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer
Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali
İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş
Osman Sonant – Karakter: Andreas
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