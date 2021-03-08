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Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan kimdir? Hayat hikayesi nedir?

08.03.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan kimdir? Hayat hikayesi nedir?

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu, Sultan Alp Arslan’ın hayatını anlatmaktadır. Ekranlarda yayın hayatına başlaması ile beraber dizinin sevenleri “Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan kimdir?”, “Sultan Alp Arslan’ın hayat hikayesi nedir?” sorularını araştırmaya başladı. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan kimdir? Alp Arslan’ın hayat hikayesi nedir?

Yapımında Buğra Gülsoy, Mehmet Özgür, Sevda Erginci ve Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, Sultan Alp Arslan’ın hayatını konu alır. Dizinin yayın hayatına başlaması ile de izleyiciler, “Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan kimdir?” sorusuna arama motorları üzerinden yanıt aramaya çalışıyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan kimdir? Hayat hikayesi nedir?

ALP ARSLAN KİMDİR?

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti. Tarih yazarlarının çok yiğit bir savaşçı olarak tanımladıkları hükümdar çok küçük yaşta ata binip ok atmayı öğrendi. İlk gençlik yıllarında arkadaşlarından oluşan kendi birliğiyle katıldığı Dandanakan gibi savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti ve babasının ölümünden sonra Horasan valiliğini üstlendi.

Ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusuna karşı 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştiren Sultan Alparslan, yürekli askerleriyle asırlarca konuşulacak taktiksel bir savaşla elde ettiği başarı sayesinde Anadolu'nun fethini kolaylaştıran süreci başlattı. Kazandığı zaferle Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan, tarihe geçti.
Sultan Alp Arslan’ın bütün hükümdarlık süresi (meliklik dönemi dâhil) 18 yıl olup bu sürenin 11 yılı, amcası yani Sultan Tuğrul Bey’in ölümünden sonra idi.

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SULTAN ALP ARSLAN NASIL ÖLDÜ?

Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç savaş ve Selçuklu topraklarına yaptıkları tecavüzleri önlemek üzere 1072 yılının sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla birlikte Türkistan bölgesine sefere gitti. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam Kalesini sonunda teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Harezmi, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle Sultan Alp Arslan’ı ağır yaraladı. Bu olaydan dört gün sonra ise Sultan Alp Arslan hayatını kaybetti.

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Buğra Gülsoy
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