Yapımında Buğra Gülsoy, Mehmet Özgür, Sevda Erginci ve Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, Sultan Alp Arslan’ın hayatını konu alır. Dizinin yayın hayatına başlaması ile de izleyiciler, “Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan kimdir?” sorusuna arama motorları üzerinden yanıt aramaya çalışıyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan kimdir? Hayat hikayesi nedir?

ALP ARSLAN KİMDİR?

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti. Tarih yazarlarının çok yiğit bir savaşçı olarak tanımladıkları hükümdar çok küçük yaşta ata binip ok atmayı öğrendi. İlk gençlik yıllarında arkadaşlarından oluşan kendi birliğiyle katıldığı Dandanakan gibi savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti ve babasının ölümünden sonra Horasan valiliğini üstlendi.

Ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusuna karşı 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştiren Sultan Alparslan, yürekli askerleriyle asırlarca konuşulacak taktiksel bir savaşla elde ettiği başarı sayesinde Anadolu'nun fethini kolaylaştıran süreci başlattı. Kazandığı zaferle Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan, tarihe geçti.

Sultan Alp Arslan’ın bütün hükümdarlık süresi (meliklik dönemi dâhil) 18 yıl olup bu sürenin 11 yılı, amcası yani Sultan Tuğrul Bey’in ölümünden sonra idi.