Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT’den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yapımcılığını Akli Film’in üstlendiği dizinin kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun, Osman Sonant, Sevda Erginci, Cemal Toktaş, İlker Kızmaz ve Mehmet Özgür gibi isimlerin yer aldığı dizi pazartesi akşamları yayınlanacak. Uyanış: Büyük Selçuklu, 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULAR KİMLER?

Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah

Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah

Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun

Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin

Sevda Erginci – Karakter: Tuna

Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk

Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer

Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali

İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş

Osman Sonant – Karakter: Andreas

