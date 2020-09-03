MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2020 23:23 | Son Güncelleme

TRT 1’in Selçuklu İmparatorluğu’nu anlatacak yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'dan ilk fragman yayınlandı. Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun'un başrollerde oynadığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi de açıklandı. Peki Uyanış: Büyük Selçuklu'da kim hangi rolde oynuyor?

TRT’den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yapımcılığını Akli Film’in üstlendiği dizinin kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun, Osman Sonant, Sevda Erginci, Cemal Toktaş, İlker Kızmaz ve Mehmet Özgür gibi isimlerin yer aldığı dizi pazartesi akşamları yayınlanacak. Uyanış: Büyük Selçuklu, 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.

gurkan

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULAR KİMLER?

Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah

Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah

Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun

Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin

Sevda Erginci – Karakter: Tuna

Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk

Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer

Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali

İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş

Osman Sonant – Karakter: Andreas

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Kırmızı Oda dizisiyle ekrana dönüyor!Kırmızı Oda dizisiyle ekrana dönüyor!
Pişti oldular! 'Size kötü haberim var'Pişti oldular! 'Size kötü haberim var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeni bölüm fragmanı olay oldu!
Yeni bölüm fragmanı olay oldu!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Hayat dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Adem ve Yasemin arasındaki gerilim artıyor! Yeni Hayat 1. bölüm izle!
Yeni Hayat dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Adem ve Yasemin arasındaki gerilim artıyor! Yeni Hayat 1. bölüm izle!
Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Çukur 4. sezon 1. bölüm fragmanı
Yeni sezon tarihi açıklandı!
Tülin Özen, Kırmızı Oda'da hangi rolde oynayacak? Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlıyor?
Kırmızı Oda dizisiyle ekrana dönüyor!
Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Masumlar Apartmanı 1. bölüm fragmanı
Ünlü oyuncular yeni dizide buluştu!
Kuruluş Osman dizisine bir transfer daha! İşte Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncuları
Kuruluş Osman'a bir transfer daha
Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi
EDHO açıklaması! Müjdeyi verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.