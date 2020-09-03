Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT’den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Yapımcılığını Akli Film’in üstlendiği dizinin kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun, Osman Sonant, Sevda Erginci, Cemal Toktaş, İlker Kızmaz ve Mehmet Özgür gibi isimlerin yer aldığı dizi pazartesi akşamları yayınlanacak. Uyanış: Büyük Selçuklu, 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.
Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah
Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah
Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun
Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin
Sevda Erginci – Karakter: Tuna
Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk
Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer
Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali
İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş
Osman Sonant – Karakter: Andreas
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