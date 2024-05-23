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Çocuklar okuldan alınmayınca korkunç olay ortaya çıktı! Eşini pompalı tüfekle vurup intihar etti

23.05.2024 22:47
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İstanbul Büyükçekmece’de eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs ardından intihar etti. Korkunç olay, çiftin çocuklarının okuldan alınmamasıyla ortaya çıktı. Polis eşliğinde eve giren yakınları, çiftin cansız bedenlerini buldu. Olay sonrası sokağa gelen iki tarafın akrabaları arasında da arbede yaşandı.

Çocuklar okuldan alınmayınca korkunç olay ortaya çıktı! Eşini pompalı tüfekle vurup intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Dünya Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre evli çift Şinasi Ç. (46) ile Ayşe Ç.'in (47) komşuları, çiftin çocuklarını okuldan almadığını öğrendi.

KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİLER

Komşular, çiftten uzun süredir haber alınamaması üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiğinde karı kocayı yerde hareketsiz halde buldu.

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AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu çiftin hayatını kaybettiği tespit edilirken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Ekipler, Şinasi Çiçek’in önce eşini pompalı tüfek ile vurduğunu ardından kendisine ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

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ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan olay yerine gelen çiftin aileleri arasında arbede yaşandı. Polis tarafından taraflar yatıştırılırken, ekiplerin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İntihar Büyükçekmece
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