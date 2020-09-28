Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü arttıran Melikşah’ın düşmanlarının sayısı da her geçen gün çoğalır. Melikşah’ın en büyük destekleyicisi ise hayatının tek amacı devlete hizmet etmek olan Sencer’dır. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlardan biri olan Sencer kahramanlıklarıyla Sultan Melikşah’ın fedailiğini yapar. Sultan Melikşah ve Sencer’in giriştiği zorlu mücadelenin yanında entrikalar da devreye girmeye başlar. Karahanlı hanedanlığından gelen Terken Hatun Melikşah’ın eşi olmak ve tahtın yönetiminde söz sahibi olabilmek adına planlar yapar. Ancak Melikşah’ın annesi Seferiye Hatun, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın eşi Gevher ile Türkmen kızı Elçin’in varlığı tüm dengeleri değiştirir.

İlk bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine dair izleyicilerin araştırmaları derinleştirildi. Yaklaşık 3 yıl süren senaryo çalışmalarının ardından izleyicisiyle buluşacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri merak ediliyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu nedir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisine dair merak edilen detaylar...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senaryo çalışmaları için emek verilen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan açık ve kapalı olmak üzere Beykoz ve Riva’da inşa edilen iki ayrı platoda çekiliyor. Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray; 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu. Açık ve kapalı platolarda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yapımcılığını Emre Konuk’un üstelendiği Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. Senaryosu Serdar Özönalan ile Emre Konuk’un kaleminden çıkan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda ünlü isimler bulunuyor. Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları içerisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.