MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

TRT 1’in yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu ekrana gelmek için saatleri sayıyor. Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra TRT 1 ekranı yeni bir tarihi projeye imza atmaya hazırlanıyor. Başrollerini Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun’un paylaştığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi açıklandı.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler? Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

İlk bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine dair izleyicilerin araştırmaları derinleştirildi. Yaklaşık 3 yıl süren senaryo çalışmalarının ardından izleyicisiyle buluşacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri merak ediliyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu nedir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisine dair merak edilen detaylar...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi temelde Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun destansı hikayesini konu alıyor. Aşk, savaş ve entrikalarla dolu hikayesiyle Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün üzerine Melikşah’ın tahta geçmesiyle başlar. Tahta çıktığı gün sevdiği kadını doğum yaparken kaybeden Melikşah, Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı nedeniyle yeni doğan bebeği Nizamülmülk’e emanet eder.

uyanış

Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü arttıran Melikşah’ın düşmanlarının sayısı da her geçen gün çoğalır. Melikşah’ın en büyük destekleyicisi ise hayatının tek amacı devlete hizmet etmek olan Sencer’dır. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlardan biri olan Sencer kahramanlıklarıyla Sultan Melikşah’ın fedailiğini yapar. Sultan Melikşah ve Sencer’in giriştiği zorlu mücadelenin yanında entrikalar da devreye girmeye başlar. Karahanlı hanedanlığından gelen Terken Hatun Melikşah’ın eşi olmak ve tahtın yönetiminde söz sahibi olabilmek adına planlar yapar. Ancak Melikşah’ın annesi Seferiye Hatun, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın eşi Gevher ile Türkmen kızı Elçin’in varlığı tüm dengeleri değiştirir.

Hatice Şendil’in oynadığı Terken Hatun’un tarihteki yeri nedir? Melikşah’ın eşi Terken Hatun kimdir? İşte Terken Hatun’un biyografisi!Hatice Şendil’in oynadığı Terken Hatun’un tarihteki yeri nedir? Melikşah’ın eşi Terken Hatun kimdir? İşte Terken Hatun’un biyografisi!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

uyanış4

Senaryo çalışmaları için emek verilen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan açık ve kapalı olmak üzere Beykoz ve Riva’da inşa edilen iki ayrı platoda çekiliyor. Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray; 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu. Açık ve kapalı platolarda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

uyanış2

Yapımcılığını Emre Konuk’un üstelendiği Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. Senaryosu Serdar Özönalan ile Emre Konuk’un kaleminden çıkan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda ünlü isimler bulunuyor. Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları içerisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

  • Gürkan Uygun – Hasan Sabbah
  • Buğra Gülsoy – Sultan Melikşah
  • Hatice Şendil – Terken Hatun
  • Leyla Lydia Tuğutlu – Elçin
  • Sevda Erginci – Tuna
  • Mehmet Özgür – Nizamülmülk
  • Ekin Koç – Ahmed Sencer
  • Cemal Toktaş – İmam Gazali
  • İlker Kızmaz –Arslantaş
  • Osman Sonant – Andreas

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

uyanış3

İlk fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 20.00’de yayın hayatına başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
'Bay Yanlış' için şok karar! Final yapıyor'Bay Yanlış' için şok karar! Final yapıyor
ABD’de ev alan Tolga Karel ne iş yapıyor?ABD’de ev alan Tolga Karel ne iş yapıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Az kalsın hükmen mağlup oluyorlardı
Az kalsın hükmen mağlup oluyorlardı
Tepki çeken paylaşımlar! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!
Tepki çeken paylaşımlar! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama
'Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı' iddiasına yalanlama
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatice Şendil’in oynadığı Terken Hatun’un tarihteki yeri nedir? Melikşah’ın eşi Terken Hatun kimdir? İşte Terken Hatun’un biyografisi!
İşte Terken Hatun'un biyografisi
'Bay Yanlış' için şok karar! Final yapıyor
'Bay Yanlış' için şok karar! Final yapıyor
Savaşçı 99. son bölüm final sahnesi izle! Kılıç Timi ve Kopuz Albay dönemi kapandı! Savaşçı 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Savaşçı'da Kılıç Timi devri kapandı!
Cüneyt Arkın: Kuruluş Osman set dönüşü
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Payitaht Abdülhamid 5. sezon çekimleri başladı! Payitaht Abdülhamid yeni sezon oyuncuları kimler?
Yeni sezonu sürpriz oyuncularla açıyor!
Alev Alev dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Alev Alev konusu ve oyuncuları
İddialı diziden ilk fragman yayınlandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.