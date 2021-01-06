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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine flaş transfer!

06.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine flaş transfer!

TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan ve gününün birincisi olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin kadrosuna yepyeni bir isim daha dahil oluyor...

Hem televizyon hem de sinemada rol aldığı yapımlarla büyük beğeni toplayan Sezin Akbaşoğulları, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde 'Zübeyde' karakteriyle izleyicilerle buluşacak. Başarılı oyuncunun hayat vereceği Zübeyde’nin saraya gelişiyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

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‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun kadrosuna yepyeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Yayınlandığı her bölümüyle izleyicilere güçlü bir tarihi drama sunan dizisinin 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünden itibaren başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları izleyicilerle buluşacak.

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‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ filmiyle birlikte rol aldığı pek çok diziyle de geniş bir kitleye ulaşan oyuncu, Zübeyde karakterine hayat verecek.
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Kadroya dahil olduğu ilk bölümden itibaren aksiyon sahnesiyle de adından söz ettirecek Akbaşoğulları’nın canlandırdığı Zübeyde’nin saraya gelişi çok konuşulacak. Özellikle Melikşah (Buğra Gülsoy) ve Terken Hatun (Hatice Şendil) ile ilk karşılaşma anının heyecanla bekleneceği dizide Zübeyde’nin saraydaki konumu ve kimliği ile ilgili gerçek taşları yerinden oynatacak.


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