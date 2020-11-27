Uyanış Büyük Selçuklu dizisine flaş transfer! İsmail Ege Şaşmaz kadroya katıldı

TRT'nin Akli Film imzalı dönem dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, pazartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Mehmet Özgür, Sevda Erginci ve Leyda Lydia Tuğutlu gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin kadrosuna İsmail Ege Şaşmaz katıldı.

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Şaşmaz Uyanış'ta sürpriz bir karaktere hayat verecek.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 yılında Manisa'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermektedir.

