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Uyarı eş anlamlısı nedir? Uyarının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilin durgun bir yapıya sahip olmaması ve sürekli olarak gelişip değişmesi, zamanla dillerin gelişmelerini sağlar. Özellikle de uzun bir geçmişe ve köklü bir tarihe sahip olan dillerde bu değişimler daha net bir şekilde izlenir. Türkçenin de gelişimi tarihsel dönemler içerisinde net bir şekilde izlenebilir. Türkçe kökenli olan uyarı kelimesi de zamanla değişime uğramıştır. Peki, uyarı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Uyarı eş anlamlısı nedir? Uyarının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kökenli kelimelerden birisi olan uyarı kelimesi Eski Türkçede “uyandırmak” anlamında kullanılan “odġur-“ fiilinden türemiştir. Zamanla yapısal değişikliğe uğrayan ve sonunda “uyar-“ hâlini alan fiile “-I” ekinin eklenmesiyle de uyarı kelimesi türetilmiştir. Türkçenin yeni döneminde türetilen uyarı kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme
  • Organizmada uyarım yaratan güç

Uyarı kelimesi aynı zamanda “erken uyarı” gibi birleşik kelime şeklinde de kullanılır ve bu ifade “saldırıyı veya doğal felaketi başlangıç sırasında haber veren uyarı” anlamına karşılık gelir.

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Uyarı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Uyarı kelimesi yeni dönemde türetilmiş ve sıkça kullanılan kelimelerden birisidir. Kökü yapısal değişikliğe uğrayarak günümüze kadar korunmuştur. Uyarı kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de dilimizde vardır. Aralarında eş anlamlılık bağı olan kelimeler arasında anlam birliği vardır ve bu birlik sayesinde farklı yazılmalarına rağmen benzer ve aynı mana karşılıklarını karşılarlar. Uyarının eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

  • İhtar
  • İkaz
  • Tembih
  • Uyartı
Yararlı eş anlamlısı nedir? Yararlı eş anlamlısı nedir?

Uyarının eş anlamlıları ile örnek cümleler nedir?

Uyarı eş anlamlısı olan ihtar, ikaz, tembih ve uyartı kelimeleri doğru bağlamda kullanıldıkları takdirde cümle içinde uyarı yerine geçebilir. Kelimeleri doğru bağlam ve anlamlarda kullanmak anlatım bozukluklarının da önüne geçer. Eş anlamlı kelimeleri kullanmak ifadeleri zenginleştirir ve çeşitlendirir. Uyarının eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Eşinin üçüncü ihtarını da duymazdan gelmesi, çocuğun salıncaktan düşmesine sebep olmuştu.
  • Patronun yaptığı ikazları dinlemesi sonucunda çalışma performansı iyiden iyiye düzeliyordu.
  • Annesi onu o kadar tembihlemişti ama gençlik hevesi işte, hiçbir tembihi dinlemiyordu.
  • Öğretmenin öğrencilerine sıraladığı uyartılar, çocukların bir kulağından girip diğerinden çıkıyordu.
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