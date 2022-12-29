Uyarı eş anlamlısı nedir? Uyarının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kökenli kelimelerden birisi olan uyarı kelimesi Eski Türkçede “uyandırmak” anlamında kullanılan “odġur-“ fiilinden türemiştir. Zamanla yapısal değişikliğe uğrayan ve sonunda “uyar-“ hâlini alan fiile “-I” ekinin eklenmesiyle de uyarı kelimesi türetilmiştir. Türkçenin yeni döneminde türetilen uyarı kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme

Organizmada uyarım yaratan güç

Uyarı kelimesi aynı zamanda “erken uyarı” gibi birleşik kelime şeklinde de kullanılır ve bu ifade “saldırıyı veya doğal felaketi başlangıç sırasında haber veren uyarı” anlamına karşılık gelir.

Uyarı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Uyarı kelimesi yeni dönemde türetilmiş ve sıkça kullanılan kelimelerden birisidir. Kökü yapısal değişikliğe uğrayarak günümüze kadar korunmuştur. Uyarı kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de dilimizde vardır. Aralarında eş anlamlılık bağı olan kelimeler arasında anlam birliği vardır ve bu birlik sayesinde farklı yazılmalarına rağmen benzer ve aynı mana karşılıklarını karşılarlar. Uyarının eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

İhtar

İkaz

Tembih

Uyartı

Uyarının eş anlamlıları ile örnek cümleler nedir?

Uyarı eş anlamlısı olan ihtar, ikaz, tembih ve uyartı kelimeleri doğru bağlamda kullanıldıkları takdirde cümle içinde uyarı yerine geçebilir. Kelimeleri doğru bağlam ve anlamlarda kullanmak anlatım bozukluklarının da önüne geçer. Eş anlamlı kelimeleri kullanmak ifadeleri zenginleştirir ve çeşitlendirir. Uyarının eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: