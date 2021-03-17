Gece yarısında uyandığınızda nasıl kolayca uykuya dalabilirsiniz?

Uykunuzun en derin noktasında gördüğünüz kötü bir rüya, dışarıdan gelen herhangi bir ses ya da hareket uyanmanıza neden olabilir. Özellikle gece yarısında aniden bölünen uyku göz kapaklarının acımasına ve rahatsızlık hissinin doğmasına yol açar. Uykunun bir kere kaçması durumunda uykuya geri dönebilmek ise neredeyse işkencedir. İşte uykunuzu 1-2 günde düzene sokmanın pratik yolları... 4/7/8 TEKNİĞİ Önce dilinizi damağınıza değdiriyorsunuz ve bütün süreç boyunca orada tutuyorsunuz. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın, 7 saniye boyunca nefesinizi tutun, 8 saniyede de verin. Bu işlemi 4 kere arka arkaya yapın, farkı göreceksiniz. Üzerinize bir ağırlık çökecek ve uykuya geçişiniz daha kolay olacak. Bu tekniği 3 gün arka arkaya denemenizde fayda var. KAS GEVŞETME HAREKETLERİ Kas gevşetme vücudunuzun gevşemesine ve stresten kurtulmanıza yardımcı olur. İlk adımda bacaklarınıza esnetme ve gevşetme hareketlerini uygulayın. Buna ek olarak ise ayak parmaklarını kıvırmak ve yukarı doğru serbest bırakmak rahatlamanızı sağlar. Bacak ve ayak parmaklarını gevşetmeden öncesinde her hareket için kendinize 10 saniye zaman tanıyın.

KOYUN SAYMA Geleneksel olarak kullanılan tekniklerden biri olan koyun sayma aslında uykuya geri dönebilmek için en etkili taktiktir. Ancak, “1-2-3-4...” şeklinde koyun saymanın pek bir yararı olmadığı bilmelisiniz. 100’den geriye doğru 3’er 3’er koyunları zıplatın. Çünkü koyunları saymanızın sebebi aslında kafamızdaki düşüncelerden kurtulmak. Zihninizi bu şekilde zorlayarak uykuya daha kolay konsantre olabilirsiniz. ÇALAR SAAT Telefonunuz, bilgisayarınız veya yatak odanızdaki herhangi bir elektronik aletle en az 1,5 metre mesafeniz olmalı. Eğer, “alarm kurmadan uyanamam" diyenlerdenseniz, uyanmak için telefon alarmını değil, çalar saati tercih edin. Saçlarınızı sık sık at kuyruğu toplarsanız sağlığınızı nasıl etkiler? ŞEKERE ARA VERİN Vücutta şeker seviyesindeki artış ve azalışlar uykuya dalmada zorluğa ya da uyku bölünmesine yol açabilir. Uzmanlara göre uyku saatinden 2 saat önce şekerle ilişkinin kesilmesi gerekiyor; meyveler de dahil. KİTAP OKUMAK Melatonin onarıcı uyku hormonu olarak bilinir. Gecenin ortasında tamamen uyanıksanız melatonin eksikliği yaşarsınız ve telefon kullanımı melatonin düzeyini arttırmaz.Aksine ekrandan gelen ışık onu daha azaltacak ve tekrar uykuya dalmanızı etkisiz hale getirecektir. Yapılması gereken en önemli şey ise telefonunun odadan çıkartılmasıdır. Tekrar uykuya dalmanıza yardımcı olmaya çalışabileceğiniz bir şey kitap okumaktır.