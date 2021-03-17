Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gece yarısında uyandığınızda nasıl kolayca uykuya dalabilirsiniz?

Gece yarısında uyandığınızda nasıl kolayca uykuya dalabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 17.03.2021 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gece yarısında uyandığınızda nasıl kolayca uykuya dalabilirsiniz?

Yorgunluk, hızlı düşünememe, konsantrasyon bozukluğu… Neredeyse bütün problemlerin altında uyku düzensizliği yatıyor. Peki sadece birkaç pratik yöntemle kolayca uykuya dalabileceğinizi biliyor musunuz?

Uykunuzun en derin noktasında gördüğünüz kötü bir rüya, dışarıdan gelen herhangi bir ses ya da hareket uyanmanıza neden olabilir. Özellikle gece yarısında aniden bölünen uyku göz kapaklarının acımasına ve rahatsızlık hissinin doğmasına yol açar. Uykunun bir kere kaçması durumunda uykuya geri dönebilmek ise neredeyse işkencedir. İşte uykunuzu 1-2 günde düzene sokmanın pratik yolları...

4/7/8 TEKNİĞİ

4-8-7

Önce dilinizi damağınıza değdiriyorsunuz ve bütün süreç boyunca orada tutuyorsunuz. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın, 7 saniye boyunca nefesinizi tutun, 8 saniyede de verin. Bu işlemi 4 kere arka arkaya yapın, farkı göreceksiniz. Üzerinize bir ağırlık çökecek ve uykuya geçişiniz daha kolay olacak. Bu tekniği 3 gün arka arkaya denemenizde fayda var.

KAS GEVŞETME HAREKETLERİ

kas

Kas gevşetme vücudunuzun gevşemesine ve stresten kurtulmanıza yardımcı olur. İlk adımda bacaklarınıza esnetme ve gevşetme hareketlerini uygulayın. Buna ek olarak ise ayak parmaklarını kıvırmak ve yukarı doğru serbest bırakmak rahatlamanızı sağlar. Bacak ve ayak parmaklarını gevşetmeden öncesinde her hareket için kendinize 10 saniye zaman tanıyın.

KOYUN SAYMA

koyun

Geleneksel olarak kullanılan tekniklerden biri olan koyun sayma aslında uykuya geri dönebilmek için en etkili taktiktir. Ancak, “1-2-3-4...” şeklinde koyun saymanın pek bir yararı olmadığı bilmelisiniz. 100’den geriye doğru 3’er 3’er koyunları zıplatın. Çünkü koyunları saymanızın sebebi aslında kafamızdaki düşüncelerden kurtulmak. Zihninizi bu şekilde zorlayarak uykuya daha kolay konsantre olabilirsiniz.

ÇALAR SAAT

çalar saat

Telefonunuz, bilgisayarınız veya yatak odanızdaki herhangi bir elektronik aletle en az 1,5 metre mesafeniz olmalı. Eğer, “alarm kurmadan uyanamam" diyenlerdenseniz, uyanmak için telefon alarmını değil, çalar saati tercih edin.

Saçlarınızı sık sık at kuyruğu toplarsanız sağlığınızı nasıl etkiler?Saçlarınızı sık sık at kuyruğu toplarsanız sağlığınızı nasıl etkiler?

ŞEKERE ARA VERİN

şeker

Vücutta şeker seviyesindeki artış ve azalışlar uykuya dalmada zorluğa ya da uyku bölünmesine yol açabilir. Uzmanlara göre uyku saatinden 2 saat önce şekerle ilişkinin kesilmesi gerekiyor; meyveler de dahil.

KİTAP OKUMAK

kitap

Melatonin onarıcı uyku hormonu olarak bilinir. Gecenin ortasında tamamen uyanıksanız melatonin eksikliği yaşarsınız ve telefon kullanımı melatonin düzeyini arttırmaz.Aksine ekrandan gelen ışık onu daha azaltacak ve tekrar uykuya dalmanızı etkisiz hale getirecektir. Yapılması gereken en önemli şey ise telefonunun odadan çıkartılmasıdır. Tekrar uykuya dalmanıza yardımcı olmaya çalışabileceğiniz bir şey kitap okumaktır.

DUŞ ALMAK

uş

Birçok uzman yatmadan yaklaşık bir saat önce duş almanızı önerir. Bunun nedeni, uykulu hissetmek için vücudumuzun sıcaklığının düşmesi gerektiğidir. Bu nedenle, yatmadan hemen önce duş alırsanız, vücudunuz enerji dolu hissedecek ve uykuya hazır olmayacaktır.

Bazen gecenin ortasında uyandığımızda aşırı ısınmış hissederiz . Ilık ve hatta soğuk bir duş alarak vücut ısımızı düşürebilir ve zihnimizi temizleyebiliriz , bu da çok daha hızlı uykuya dalmamıza yardımcı olur.

Koltuk altı dışında deodorant uygulayabileceğiniz 7 bölge!Koltuk altı dışında deodorant uygulayabileceğiniz 7 bölge!

LAVANTA

lavanta

Lavantanın uykusuzluğu iyileştirdiği ve uyumakta güçlük çeken insanlara yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bilimsel bir çalışma , 6 ila 8 damla lavanta yağının, herhangi bir yan etkiye neden olmadan hem uyku kalitesini hem de süresini iyileştirdiğini göstermiştir. Kalp atış hızını düşürmeye yardımcı olan bir fincan lavanta çayı da uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

ÇORAP

çorap

Çoraplar, ayaktaki kan damarlarını genişletme ve ısısını vücudun geri kalanına aktarma özelliğine sahiptir. Küçük bir araştırma, yatakta çorap giymenin uyku kalitesini ve süresini iyileştirdiğini gösterdi. Ancak, herhangi bir çift çorap iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olmaz. Kan dolaşımını engelleyecek sıkı çoraplar giymediğinizden emin olun.

YATAK RUTİNİ

yatak rutini

Uyuma koşullarınızın aynı kalması önemli. Yatak odasının ısısının sabit kalması ve uyumadan önce yatak odasının belirli bir süre havalandırılması önemli. Ayrıca rutini bozmamak için aynı saatlerde uyumaya özen gösterin.

20 DAKİKA

20 dakika

20 dakika boyunca uyku haline geçme konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız yataktan kalkmak etkili bir çözüm olacaktır. Bir sandalyeye veya kanepeye rahatça oturun ve rahatlatıcı bir şeyler yapın. Müzik dinlemek veya kitap okumak iyi seçeneklerdir, ancak en önemlisi yatağınızdan çıkın ve başka bir odaya gidin.

Uzun süreli olarak bacak bacak üstüne atarak oturursanız vücudunuza neler olur?Uzun süreli olarak bacak bacak üstüne atarak oturursanız vücudunuza neler olur?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Agresif ve otoriter kısa adam sendromu: Napolyon kompleksiAgresif ve otoriter kısa adam sendromu: Napolyon kompleksi
Denizin ortasındaki 2400 yıllık tarih!Denizin ortasındaki 2400 yıllık tarih!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Onu bu hale öz babası getirdi! Kurban değil savaşçı olmayı seçti

Onu bu hale öz babası getirdi! Kurban değil savaşçı olmayı seçti

Sakalları yanıltmasın! Toplumsal cinsiyet normlarını yıktı

Sakalları yanıltmasın! Toplumsal cinsiyet normlarını yıktı

Dünyanın farklı ülkelerindeki ilginç cinsellik yasakları

Dünyanın farklı ülkelerindeki ilginç cinsellik yasakları

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

Güzellik algısını yıktı! Sosyal medyanın ilham kaynağı oldu

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Orijinal versiyonunda büyük hata! Sosyal medya affetmedi

Orijinal versiyonunda büyük hata! Sosyal medya affetmedi

En yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

En yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

Türkiye’den seçilen tek yapıma uluslararası ödül!

Türkiye’den seçilen tek yapıma uluslararası ödül!

Diğer Haberler

Tren ikilemi: Beş insanın hayatını kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Beş insanı kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Napolyon kompleksi nedir? Napolyon kompleksinin belirtileri nelerdir? İşte adını tarihi bir liderden alan o psikolojik hastalık

Agresif ve otoriter kısa adam sendromu: Napolyon kompleksi

Acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsünü anlatan Şeker Portakalı’ndan büyüklere özel hayat dersi niteliğindeki nasihatlar

Küçük çocuğun acılı hikayesi! Şeker Portakal'ından nasihatlar

16 Mart reyting sonuçları açıklandı | EDHO mu, Masumlar Apartmanı mı birinci oldu?

16 Mart reyting sonuçları açıklandı

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 17 Mart tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

TV yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

17 Mart 2021 Çarşamba: TV yayın akışı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.