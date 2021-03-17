Gece yarısında uyandığınızda nasıl kolayca uykuya dalabilirsiniz?

Uykunuzun en derin noktasında gördüğünüz kötü bir rüya, dışarıdan gelen herhangi bir ses ya da hareket uyanmanıza neden olabilir. Özellikle gece yarısında aniden bölünen uyku göz kapaklarının acımasına ve rahatsızlık hissinin doğmasına yol açar. Uykunun bir kere kaçması durumunda uykuya geri dönebilmek ise neredeyse işkencedir. İşte uykunuzu 1-2 günde düzene sokmanın pratik yolları...
Önce dilinizi damağınıza değdiriyorsunuz ve bütün süreç boyunca orada tutuyorsunuz. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın, 7 saniye boyunca nefesinizi tutun, 8 saniyede de verin. Bu işlemi 4 kere arka arkaya yapın, farkı göreceksiniz. Üzerinize bir ağırlık çökecek ve uykuya geçişiniz daha kolay olacak. Bu tekniği 3 gün arka arkaya denemenizde fayda var.
Kas gevşetme vücudunuzun gevşemesine ve stresten kurtulmanıza yardımcı olur. İlk adımda bacaklarınıza esnetme ve gevşetme hareketlerini uygulayın. Buna ek olarak ise ayak parmaklarını kıvırmak ve yukarı doğru serbest bırakmak rahatlamanızı sağlar. Bacak ve ayak parmaklarını gevşetmeden öncesinde her hareket için kendinize 10 saniye zaman tanıyın.
Geleneksel olarak kullanılan tekniklerden biri olan koyun sayma aslında uykuya geri dönebilmek için en etkili taktiktir. Ancak, “1-2-3-4...” şeklinde koyun saymanın pek bir yararı olmadığı bilmelisiniz. 100’den geriye doğru 3’er 3’er koyunları zıplatın. Çünkü koyunları saymanızın sebebi aslında kafamızdaki düşüncelerden kurtulmak. Zihninizi bu şekilde zorlayarak uykuya daha kolay konsantre olabilirsiniz.
Telefonunuz, bilgisayarınız veya yatak odanızdaki herhangi bir elektronik aletle en az 1,5 metre mesafeniz olmalı. Eğer, “alarm kurmadan uyanamam" diyenlerdenseniz, uyanmak için telefon alarmını değil, çalar saati tercih edin.
Vücutta şeker seviyesindeki artış ve azalışlar uykuya dalmada zorluğa ya da uyku bölünmesine yol açabilir. Uzmanlara göre uyku saatinden 2 saat önce şekerle ilişkinin kesilmesi gerekiyor; meyveler de dahil.
Melatonin onarıcı uyku hormonu olarak bilinir. Gecenin ortasında tamamen uyanıksanız melatonin eksikliği yaşarsınız ve telefon kullanımı melatonin düzeyini arttırmaz.Aksine ekrandan gelen ışık onu daha azaltacak ve tekrar uykuya dalmanızı etkisiz hale getirecektir. Yapılması gereken en önemli şey ise telefonunun odadan çıkartılmasıdır. Tekrar uykuya dalmanıza yardımcı olmaya çalışabileceğiniz bir şey kitap okumaktır.
Birçok uzman yatmadan yaklaşık bir saat önce duş almanızı önerir. Bunun nedeni, uykulu hissetmek için vücudumuzun sıcaklığının düşmesi gerektiğidir. Bu nedenle, yatmadan hemen önce duş alırsanız, vücudunuz enerji dolu hissedecek ve uykuya hazır olmayacaktır.
Bazen gecenin ortasında uyandığımızda aşırı ısınmış hissederiz . Ilık ve hatta soğuk bir duş alarak vücut ısımızı düşürebilir ve zihnimizi temizleyebiliriz , bu da çok daha hızlı uykuya dalmamıza yardımcı olur.
Lavantanın uykusuzluğu iyileştirdiği ve uyumakta güçlük çeken insanlara yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bilimsel bir çalışma , 6 ila 8 damla lavanta yağının, herhangi bir yan etkiye neden olmadan hem uyku kalitesini hem de süresini iyileştirdiğini göstermiştir. Kalp atış hızını düşürmeye yardımcı olan bir fincan lavanta çayı da uykuya dalmanızı kolaylaştırır.
Çoraplar, ayaktaki kan damarlarını genişletme ve ısısını vücudun geri kalanına aktarma özelliğine sahiptir. Küçük bir araştırma, yatakta çorap giymenin uyku kalitesini ve süresini iyileştirdiğini gösterdi. Ancak, herhangi bir çift çorap iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olmaz. Kan dolaşımını engelleyecek sıkı çoraplar giymediğinizden emin olun.
Uyuma koşullarınızın aynı kalması önemli. Yatak odasının ısısının sabit kalması ve uyumadan önce yatak odasının belirli bir süre havalandırılması önemli. Ayrıca rutini bozmamak için aynı saatlerde uyumaya özen gösterin.
20 dakika boyunca uyku haline geçme konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız yataktan kalkmak etkili bir çözüm olacaktır. Bir sandalyeye veya kanepeye rahatça oturun ve rahatlatıcı bir şeyler yapın. Müzik dinlemek veya kitap okumak iyi seçeneklerdir, ancak en önemlisi yatağınızdan çıkın ve başka bir odaya gidin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum