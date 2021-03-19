Tarihin akışını değiştiren ünlü isimlerin uyku alışkanlıkları sizleri şaşırtacak

Yorgunluk, hızlı düşünememe ve konstrasyon bozukluğu... Bütün bu psikolojik nedenlerin altında uyku düzensizliği yatıyor. Uzmanlar günde 8 saat uykunun insan sağlığı açısından önemi her seferinde dile getiriyor. Kaliteli bir şekilde tamamlanan 8 saatlik uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudun dinlenme sürecini içeren uyku aynı zamanda fayda da sağlar. Konsantreyi artırır ve stresi azaltır bu yüzden kişinin gün içerisinde ortalama 7-8 saat uyku uyuması gerekir. Peki başarının anahtarı olan uyku rutinleri değişiklik gösterebiliyor. İşte ünlü ve zengin insanların kendilerine has olan uyku alışkanlıkları... WINSTON CHURCILL Sir Winston Leonard Spencer-Churchill Birleşik Krallık Başbakanıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı gösterdiği direnç ile adını tarihe yazdıran eski İngiltere Başbakanı Churchill için şekerleme yapmak çok önemliydi. Churchill bu şekerlemeler ile birlikte her gün en az 7 saat uyuyordu. NIKOLA TESLA Nikola Tesla, Sırp kökenli Amerikalı mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve fütüristtir. Günümüzde alternatif akım (AC) elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınmaktadır. Bilim dünyasına damgasını vurmuş kişilerden biri olarak kabul gören Nikola Tesla ise günde sadece 2 saat uyuyordu. Tesla'nın bu uyku düzeni 25 yaşındayken ağır sinir bozukluğu yaşamasına neden olmuştu.

Tarihe damga vuran siyasi liderlerden hayat dersi niteliğindeki sözler! THOMAS EDISON Thomas Alva Edison, 20. yüzyıl yaşamını icatlarıyla büyük bir şekilde etkileyen Amerikalı mucit ve iş adamıdır. Edison elinde bulundurduğu onun adını taşıyan Amerikan patentiyle tarihteki en önemli ve en verimli mucitlerden biri olarak nitelendirilir. Edison da Tesla gibi uykunun zaman kaybı olduğunu düşünenlerdendi ve günde sadece 3 saat uyuyordu. LEONARDO DA VINCI Leonardo di ser Piero da Vinci, Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezarfen, döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve ressamıdır. Leonardo Da Vinci, Uberman uyku döngüsü olarak bilinen süper adam uyku sistemini takip ediyordu. Bu uyku sistemine göre her 4 saatte bir 20 dakika kestiriyordu. Da Vinci bu yöntem ile günde sadece 2 saat uyuyordu. WOLFGANG AMADEUS MOZART Wolfgang Amadeus Mozart veya vaftiz adıyla Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, Klasik Batı Müziği'nde Klasik dönemin etkili ve üretken bestekarlarından biridir. Mozart ise gece 1'e kadar beste yapıyordu ve sadece beş saat uyuyordu.