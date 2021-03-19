Tarihin akışını değiştiren ünlü isimlerin uyku alışkanlıkları sizleri şaşırtacak

Yorgunluk, hızlı düşünememe ve konstrasyon bozukluğu... Bütün bu psikolojik nedenlerin altında uyku düzensizliği yatıyor. Uzmanlar günde 8 saat uykunun insan sağlığı açısından önemi her seferinde dile getiriyor. Kaliteli bir şekilde tamamlanan 8 saatlik uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudun dinlenme sürecini içeren uyku aynı zamanda fayda da sağlar. Konsantreyi artırır ve stresi azaltır bu yüzden kişinin gün içerisinde ortalama 7-8 saat uyku uyuması gerekir. Peki başarının anahtarı olan uyku rutinleri değişiklik gösterebiliyor. İşte ünlü ve zengin insanların kendilerine has olan uyku alışkanlıkları...
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill Birleşik Krallık Başbakanıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı gösterdiği direnç ile adını tarihe yazdıran eski İngiltere Başbakanı Churchill için şekerleme yapmak çok önemliydi. Churchill bu şekerlemeler ile birlikte her gün en az 7 saat uyuyordu.
Nikola Tesla, Sırp kökenli Amerikalı mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve fütüristtir. Günümüzde alternatif akım (AC) elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınmaktadır. Bilim dünyasına damgasını vurmuş kişilerden biri olarak kabul gören Nikola Tesla ise günde sadece 2 saat uyuyordu. Tesla'nın bu uyku düzeni 25 yaşındayken ağır sinir bozukluğu yaşamasına neden olmuştu.
Thomas Alva Edison, 20. yüzyıl yaşamını icatlarıyla büyük bir şekilde etkileyen Amerikalı mucit ve iş adamıdır. Edison elinde bulundurduğu onun adını taşıyan Amerikan patentiyle tarihteki en önemli ve en verimli mucitlerden biri olarak nitelendirilir. Edison da Tesla gibi uykunun zaman kaybı olduğunu düşünenlerdendi ve günde sadece 3 saat uyuyordu.
Leonardo di ser Piero da Vinci, Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezarfen, döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve ressamıdır. Leonardo Da Vinci, Uberman uyku döngüsü olarak bilinen süper adam uyku sistemini takip ediyordu. Bu uyku sistemine göre her 4 saatte bir 20 dakika kestiriyordu. Da Vinci bu yöntem ile günde sadece 2 saat uyuyordu.
Wolfgang Amadeus Mozart veya vaftiz adıyla Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, Klasik Batı Müziği'nde Klasik dönemin etkili ve üretken bestekarlarından biridir. Mozart ise gece 1'e kadar beste yapıyordu ve sadece beş saat uyuyordu.
Ünlü milyarder Richard Branson en fazla 6 saat uyuyordu. Branson güne iyi bir başlangıç yapmak için her sabah 5’te kalkmaya gayret ediyor ve her sabah spor yapıyordu.
Sigmund Freud, psikolojinin en önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusu olan Avusturya doğumlu Yahudi nörologdu. Freud günde en fazla 6 saat uyumayı tercih ediyordu.
Barack Hussein Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. başkanıdır. İlk olarak 4 Kasım 2008'de yapılan 2008 ABD başkanlık seçimlerine ABD'nin 44. devlet başkanı seçilmiş ve 20 Ocak 2009 tarihinde bu görevi George W. Bush'tan devralmıştır. ABD'nin ilk siyahi başkanı olarak adını tarihe yazdıran Obama da çok uzun saatler uyumayanlardan. Obama günde 6 saatten fazla uyumuyor.
François Marie Arouet, Voltaire takma adıyla tanınan Fransız yazar ve filozoftur. Fransız Devrimi ve Aydınlanma hareketine büyük katkısı olmuştur. Düzenli uykunun önemini fark eden Voltaire, her gece sadece 4 saat uyuyordu.
Donald John Trump, Amerikalı iş insanı, siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanıdır. 8 Kasım 2016 tarihinde yapılan 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak girmiş, Hillary Clinton'dan yaklaşık 3 milyon oy geride kalmasına rağmen, Amerika'nın seçiciler heyeti metoduna göre başkanlığa seçilmiştir. ABD eski başkanı Trump, günde sadece 3 saat uyuyor.
Margaret Hilda Thatcher, Britanyalı siyasetçidir. Birleşik Krallık'ta en uzun süre başbakanlık yapan kişi ve ülkenin ilk kadın başbakanıdır. 'Demir Lady' olarak da anılan eski başbakan Thatcher geceleri sadece 4 saat uyuması ile ün yapmıştı.
Benjamin Franklin Amerikalı yayımcı, yazar, mucit, filozof, bilim insanı, siyasetçi ve diplomattır. Benjamin Franklin erken kalkmanın önemini savunanlardandı ve erken yatıp, 6 saatlik uykunun ardından güne erkenden başlamasıyla ünlüydü.
Charles John Huffam Dickens, İngiliz yazar ve toplum eleştirmenidir. En unutulmaz kurgusal karakterlerden bazılarını yaratmasının yanında Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Charles Dickens kuzeye bakarak uyuyordu. Ünlü yazar Dickens'in bu tuhaf alışkanlığının arkasında ise yaratıcılığını artırmak yatıyor.
Lyndon Baines Johnson, Amerika Birleşik Devletleri'nin 36. başkanıdır. Genellikle Lyndon B. Johnson veya kısaca LBJ olarak anılır. Başkanlığa John F. Kennedy'nin suikast sonucu öldürülmesi üzerine gelmiştir. Johnson, gününü ikiye bölmeyi seçiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 36. başkanı Johnson, saat 6:30 veya 7:00 sularında uyanır ve çalışmaya başlardı. Daha sonra hızlı bir egzersizin ardından saat 14.00'de tekrar uyur ve saat 16.00'da kalkardı.
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