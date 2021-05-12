Uyurken saçınıza bakım yapın! Uykuda saçınızı neden açık bırakmamalısınız?

Güzellik, güzel hissetmek ya da güzel olmak hemen hemen herkesin en büyük isteğidir. Gece uykusu elbette ki vücudun dinlenmesi ve yenilenmesi için en önemli ihtiyaçtır. Ancak globelleşen dünya düzeni içerisinde kozmetik sektörü her geçen gün ilerledi. Uyumadan önce bakım kremlerinden yardım alan pek çok kişiye denk gelmişsinizdir. Bu bakım maskelerinden daha kolay bir şekilde saçlarınızı daha sağlıklı bir görüntüye ulaştırabileceğinizi biliyor musunuz? Bu basit uygulamanın formülü saçları toplayarak uyumak olarak biliniyor. Peki saçlarınızı toplamadan uyursanız hangi zararları vardır? İşte saçınızı toplamadan uyumanın zararları...
Uyurken sıklıkla sağa veya sola dönebilirsiniz. Tüm bu süreç boyunca saçlar birbirine karışır. Bu karışmanın yanında saçlar, yastığa sürtündüğü için elektriklenir. Bu durumda yıpranmış ve bakımsız bir görünüme neden olur. Tekrarlan bu durum saç tellerini zayıflatarak saç kaybına dahi giden bir yolun başlangıcını işaret eder.
Hassas ve akne oluşumuna meyilli bir cildiniz varsa saçınızın yüzünüze değmemesi gerekir. Bu durum tahrişe ve sivilce oluşumuna neden olabilir. Çünkü saçınızdaki biriken şekillendirici ürünler ve saç kremleri geceleri yüzünüze bulaşabilir. Bu da gözeneklerinizi tıkayabilir ve sivilce oluşumunu tetikler. Hatta uzun saçlı kişilerin sırt bölgelerinde de sürtünme nedeniyle sivilce oluşabilir. Bu nedenle uyurken saçınızı yüzünüzden uzak tutarak cilt sorunlarının önüne geçebilirsiniz.
Uyurken saçların karışması uzama süresini etkileyebilir. Eğer uzun saçlara sahip olmak istiyorsanız uyurken saçınızın kırılmamasına dikkat etmelisiniz.
Kıvırcık saçlara sahip olanlar istedikleri şekilleri verebilmek için çeşitli ürünleri denerler. Ancak uyurken saçı açık bırak bu ürünleri kullanmaktan oldukça basit bir yöntemdir. Çünkü saçın gece boyunca yastığa sürtünmesi nem içeriğini kaybetmesine neden olabilir. Nem kaybı da daha kabarık ve dalgalı saç anlamına gelir.
Kırılmış uçlar saçınızın sağlıksız ve dağınık görünmesine neden olabilir. Yatmadan önce saçınızı toplamazsanız, gece boyunca bütün dönme hareketleri saçınıza zarar vererek kırılmalara neden olabilir.
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