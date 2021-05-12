Uyurken saçınıza bakım yapın! Uykuda saçınızı neden açık bırakmamalısınız?

Güzellik, güzel hissetmek ya da güzel olmak hemen hemen herkesin en büyük isteğidir. Gece uykusu elbette ki vücudun dinlenmesi ve yenilenmesi için en önemli ihtiyaçtır. Ancak globelleşen dünya düzeni içerisinde kozmetik sektörü her geçen gün ilerledi. Uyumadan önce bakım kremlerinden yardım alan pek çok kişiye denk gelmişsinizdir. Bu bakım maskelerinden daha kolay bir şekilde saçlarınızı daha sağlıklı bir görüntüye ulaştırabileceğinizi biliyor musunuz? Bu basit uygulamanın formülü saçları toplayarak uyumak olarak biliniyor. Peki saçlarınızı toplamadan uyursanız hangi zararları vardır? İşte saçınızı toplamadan uyumanın zararları...

KARIŞMIŞ SAÇLARLA UYANABİLİRSİNİZ

Uyurken sıklıkla sağa veya sola dönebilirsiniz. Tüm bu süreç boyunca saçlar birbirine karışır. Bu karışmanın yanında saçlar, yastığa sürtündüğü için elektriklenir. Bu durumda yıpranmış ve bakımsız bir görünüme neden olur. Tekrarlan bu durum saç tellerini zayıflatarak saç kaybına dahi giden bir yolun başlangıcını işaret eder.

SİVİLCE OLUŞUMUNU TETİKLEYEBİLİR

Hassas ve akne oluşumuna meyilli bir cildiniz varsa saçınızın yüzünüze değmemesi gerekir. Bu durum tahrişe ve sivilce oluşumuna neden olabilir. Çünkü saçınızdaki biriken şekillendirici ürünler ve saç kremleri geceleri yüzünüze bulaşabilir. Bu da gözeneklerinizi tıkayabilir ve sivilce oluşumunu tetikler. Hatta uzun saçlı kişilerin sırt bölgelerinde de sürtünme nedeniyle sivilce oluşabilir. Bu nedenle uyurken saçınızı yüzünüzden uzak tutarak cilt sorunlarının önüne geçebilirsiniz.