Güzellik sırları açığa çıktı! Ünlülerin kilo vermek için uyguladığı işkence gibi yöntemler

Ünlü isimler beyaz perdede ve televizyonun büyülü camının ardından ulaşılamaz bir güzellik olarak algılanır. Güzelliklerini hayatları boyunca uyguladıkları rutinlere borçlu olduğunu söyleyen ünlü isimlerin sırları ortaya çıktı. Diyet listelerinde neler yok ki? Görenlere Çin işkencesini anımsatan bu diyetlerin bazıları ise oldukça sağlıksız...

ANNE HATHAWAY

2012 yılında vizyona giren Les Miserables (Sefiller) filmi için Anne Hathaway, başlangıç olarak girdiği detoksla 4.5 kilo verdi. Sonrasındaki 7 kilodan ise günde sadece iki kare yulaf ezmesi yiyerek kurtuldu.

2004 yılında seyircisiyle buluşan The Machinist filmindeki Trevor Reznik rolü için 4 ayda 27 kilo verebilmek için sıkı bir diyete girdi. Günde sadece bir fincan kahve ve bir elma tüketti. Bazı günlerde ise kahvenin yanında bir kutu ton balığı yeme hakkı vardı.

MATHEW MCCONAUGHE

2013 yılında izleyicisinin severek takip ettiği The Dallas Buyers Club (Sınırsızlar Kulübü) filmindeki Ron Woodroof rolü için Mcconaughe sıkı bir diyet uyguladı. Bir AIDS hastasını canlandırabilmek için 18 kilo vermesi gerekiyordu. Günde sadece 2 yumurta beyazı ve 1 parça tavuk ile beslendi. Mcconaughe’in diyetinin en ilginç yanı ise diyet kolaya izin verilmesiydi. Tatlı olarak ise hemen bitmemesi için küçük bir kaşıkla yediği tapyoka pudingi listedeki yerini alıyordu.