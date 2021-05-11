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Güzellik sırları açığa çıktı! Ünlülerin kilo vermek için uyguladığı işkence gibi yöntemler

Seray Üstün Seray Üstün
11.05.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat dünyasının ışıltılı yıldızları her daim bakımlı ve güzel halleriyle ekran karşında olmayı tercih eder. Özellikle Hollywood’un ünlü isimleri fit ve kusursuz fizikleriyle çoğu zaman uzaktan imrenilerek takip edilir. Her vücudun ihtiyacına cevap verecek diyet programının farklı olduğunu belirterek sizler için ünlülerin kilo vermek için uyguladığı işkence gibi diyetleri araştırdık. Bu diyetleri evde denememenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ünlü isimler beyaz perdede ve televizyonun büyülü camının ardından ulaşılamaz bir güzellik olarak algılanır. Güzelliklerini hayatları boyunca uyguladıkları rutinlere borçlu olduğunu söyleyen ünlü isimlerin sırları ortaya çıktı. Diyet listelerinde neler yok ki? Görenlere Çin işkencesini anımsatan bu diyetlerin bazıları ise oldukça sağlıksız...

ANNE HATHAWAY

anne

2012 yılında vizyona giren Les Miserables (Sefiller) filmi için Anne Hathaway, başlangıç olarak girdiği detoksla 4.5 kilo verdi. Sonrasındaki 7 kilodan ise günde sadece iki kare yulaf ezmesi yiyerek kurtuldu.

CHRISTIAN BALE

CHRISTIAN BALE

2004 yılında seyircisiyle buluşan The Machinist filmindeki Trevor Reznik rolü için 4 ayda 27 kilo verebilmek için sıkı bir diyete girdi. Günde sadece bir fincan kahve ve bir elma tüketti. Bazı günlerde ise kahvenin yanında bir kutu ton balığı yeme hakkı vardı.

MATHEW MCCONAUGHE

MATHEW MCCONAUGHE

2013 yılında izleyicisinin severek takip ettiği The Dallas Buyers Club (Sınırsızlar Kulübü) filmindeki Ron Woodroof rolü için Mcconaughe sıkı bir diyet uyguladı. Bir AIDS hastasını canlandırabilmek için 18 kilo vermesi gerekiyordu. Günde sadece 2 yumurta beyazı ve 1 parça tavuk ile beslendi. Mcconaughe’in diyetinin en ilginç yanı ise diyet kolaya izin verilmesiydi. Tatlı olarak ise hemen bitmemesi için küçük bir kaşıkla yediği tapyoka pudingi listedeki yerini alıyordu.

BEYONCE

BEYONCE

Kararlılık abidesi ve istikrarlı iradesiyle dikkatleri çeken Beyonce, Dreamgirls (Rüya Kızlar) filmindeki rolüne hazırlanmak için şoke eden bir diyet uyguladı. Beyonce her sabah 4 bardak tuzlu su içerek güne başladı. Ardından ise gün boyunca 6-12 bardak acı biberli limonata içti.

DWAYNE JOHNSON

DWAYNE JOHNSON

Cüsseli yapısıyla filmlerin aranılan ismi haline gelen Johnson, fiziğini korumak için günde 7 öğün yemek yiyordu. Bir gün içerisinde 1 kilogram morina balığı, 12 yumurta, 226 gram biftek, 226 gram tavuk, 6 porsiyon pilav, 4 porsiyon sebze, 2 kase yulaf, 2 yemek kaşığı balık yağı, ıspanak salatası ve 30 gram protein tüketiyordu.

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