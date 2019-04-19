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Hakemin ismini vererek uyuşturucu kaçırdılar!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 19.04.2019 23:03 | Son Güncelleme

Belçika'da filmleri aratmayacak bir uyuşturucu transferi yaşandı! Uyuşturucu kaçakçılarının Belçika ile Fransa arasındaki aktarım sırasında Fransız hakem Clement Turpin'in adını kullandığı ortaya çıktı.

Hakemin ismini vererek uyuşturucu kaçırdılar!

Uyuşturucu kaçakçıları sınır tanımıyor! L'Equipe'te yer alan habere göre zehir tacirlerinin son hamlesi, uyuşturucu aktarımında bir hakemin adını kullanmak oldu.

Uyuşturucunun Belçika'dan Fransa'ya taşınması için Fransız hakem Clement Turpin'in adının kullanıldığı ve bu sayede kolaylık sağlandığı kaydedildi.

Fransa'nın Versay şehrinde polisin konuyla ilgili bir araştırma başlattığı ve hakemin adının da ilk olarak 2017 yılında gündeme geldiği, 2018'de de kendisinin adını kullanan uyuşturucu kaçakçısının yakalandığı belirtildi.

Ajax ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını yöneten Turpin ise konuayla bir alakası olmadığını duyurdu.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Clement Turpin uyuşturucu

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