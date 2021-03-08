Uyuşturucudan gözaltına alınan Ayşegül Çınar serbest bırakıldı!

Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapılan polis, verilen adrese baskın yaptı. Arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.’ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yaptı.

Yapılan aramada, Çınar’a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği'ne götürüldü.

Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar ve beraberindeki iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

