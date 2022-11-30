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Uzak eş anlamlısı nedir? Uzak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.11.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öz Türkçe kelimelerden biri olan uzak kelimesi, uzamak fiilinden türeyen bir kelimedir. Aralarında çok fazla mesafe veya zaman bulunan yerler ya da kişiler için uzak kelimesi kullanılır. Ayrıca uzak kelimesi mecazen de yabancı ve ilgisiz anlamlarına da gelir. Aynı zamanda uzak sözcüğünün içinde bulunduğu bazı tamlamalar da vardır. Uzaktan akraba, uzak mesafe ilişkisi, uzak doğu ve uzakta kalmak gibi tamlamalarda yer alan uzak kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Uzak eş anlamlısı nedir? Uzak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soyut, somut tüm ölçüleri belirtmek için kullanılan uzak kelimesi günlük konuşma dilinde çok sık kullanılır. Hem mecazi hem de gerçek anlamda kullanılabilen bir kelime olmasından dolayı uzak sözcüğünün kullanım alanı oldukça geniş bir alanı kapsar. Türk Dil Kurumuna göre uzak sözcüğü şu şekilde anlamlandırılır;

  • Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan
  • Arada çok zaman bulunan
  • Eli, gücü veya hükmü yetişmez
  • İhtimali az olan
  • Birbiriyle yakın ilgisi olmayan
  • Yakın olmayan yer
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Uzak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı içeren kelimelerdir. Aynı anlamı içerdiklerinden dolayı da birbirleri yerine kullanılabilirler. Uzak kelimesi yerine de kullanılabilen eş anlamlı kelimeler vardır. Hem soyut hem de somut ölçüler için kullanılabilen uzağın eş anlamlısı olan kelimeler de en az uzak kelimesi kadar sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Uzak ile aynı anlama gelen eş anlamlılara aynı zamanda anlamdaş da denir. Türkçe kökenli bir kelime olan uzak kelime, uzun süren uzamış anlamına gelen "uzak" kelimesinden evrilmiştir. Uzak eş anlamlısı olan kelime ya da kelimeler de yazılışları ve okunuşları farklı olsa da cümle içinde aynı anlamlarda kullanılır. Uzak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Irak
  • Münezzeh
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Uzağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzak kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlılar, yazılış ve okunuş bakımından farklı olsa da cümle içinde kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Uzak sözcüğünün eş anlamlılarının her biri konuşma ve yazı dilinde birbirleri yerine kullanılabilir. Uzak kelimesinin eş anlamlıları ile örnekler açıklamak konuyu daha iyi anlamaya yardımcı olur. Uzağın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Gözümden ırak olsan da gönlümden ırakta olamıyorsun.
  • Her şeyimi alsanız da beni vatanımdan münezzeh bırakmayın.
  • Son yaptıklarından sonra birbirimizden biraz ırak olalım.
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