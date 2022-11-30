Uzak eş anlamlısı nedir? Uzak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soyut, somut tüm ölçüleri belirtmek için kullanılan uzak kelimesi günlük konuşma dilinde çok sık kullanılır. Hem mecazi hem de gerçek anlamda kullanılabilen bir kelime olmasından dolayı uzak sözcüğünün kullanım alanı oldukça geniş bir alanı kapsar. Türk Dil Kurumuna göre uzak sözcüğü şu şekilde anlamlandırılır;

Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan

Arada çok zaman bulunan

Eli, gücü veya hükmü yetişmez

İhtimali az olan

Birbiriyle yakın ilgisi olmayan

Yakın olmayan yer

Uzak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı içeren kelimelerdir. Aynı anlamı içerdiklerinden dolayı da birbirleri yerine kullanılabilirler. Uzak kelimesi yerine de kullanılabilen eş anlamlı kelimeler vardır. Hem soyut hem de somut ölçüler için kullanılabilen uzağın eş anlamlısı olan kelimeler de en az uzak kelimesi kadar sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Uzak ile aynı anlama gelen eş anlamlılara aynı zamanda anlamdaş da denir. Türkçe kökenli bir kelime olan uzak kelime, uzun süren uzamış anlamına gelen "uzak" kelimesinden evrilmiştir. Uzak eş anlamlısı olan kelime ya da kelimeler de yazılışları ve okunuşları farklı olsa da cümle içinde aynı anlamlarda kullanılır. Uzak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Irak

Münezzeh

Uzağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzak kelimesi ile aynı anlama gelen eş anlamlılar, yazılış ve okunuş bakımından farklı olsa da cümle içinde kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Uzak sözcüğünün eş anlamlılarının her biri konuşma ve yazı dilinde birbirleri yerine kullanılabilir. Uzak kelimesinin eş anlamlıları ile örnekler açıklamak konuyu daha iyi anlamaya yardımcı olur. Uzağın eş anlamlıları ile örnek cümleler: