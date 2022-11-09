Özveri eş anlamlısı nedir? Özverinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe başka dillerle etkileşim yaşamış ve birçok kelime alıntılamış olsa da Türkçe kökenli olan kelimeleri de korumuştur. Özveri kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçenin yeni döneminde türetilen özveri kelimesi birleşik bir isimdir. "Öz" ve "veri" kelimelerinden türetilen özveri kelimesi, fedakârlık kelimesine alternatif olarak türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre özveri kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık

Özveri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimelerin eş anlamlısını bilmek akıcı ve etkin bir iletişim kurmamızı sağlamasının yanı sıra ifadelerimizi de zenginleştirir ve çeşitlendirir. Özveri kelimesinin eş anlamı olan kelime de ifadelerimizde özveri yerine kullanılabilen, aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Özveri eş anlamlısı kelime:

Fedakârlık

Özverinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin eş anlamlıları cümle içinde birbiri yerine kullanıldığında anlam değişmez. Aynı ya da benzer anlamda oldukları için anlatım bozukluğuna da sebep olmazlar. Özverinin eş anlamlısı olan fedakârlık kelimesiyle örnek cümleler kurmak gerekirse: