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Özveri eş anlamlısı nedir? Özverinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.11.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk topluluklarının coğrafi konumu dolayısıyla pek çok kültürle gerek sosyal ve kültürel gerekse ekonomik anlamda çeşitli etkileşimler kurmuştur. Kültürlerin bu etkileşimleri sonucunda da diller de birbirlerinden etkilenmiş ve çeşitli kelime alışverişi yaşanmıştır. Bunun yanı sıra uzun yıllar boyunca korunan ve kullanılan Türkçe kökenli kelimeler de bulunur. Özveri kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Peki, özverinin eş anlamlısı nedir?

Özveri eş anlamlısı nedir? Özverinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe başka dillerle etkileşim yaşamış ve birçok kelime alıntılamış olsa da Türkçe kökenli olan kelimeleri de korumuştur. Özveri kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçenin yeni döneminde türetilen özveri kelimesi birleşik bir isimdir. "Öz" ve "veri" kelimelerinden türetilen özveri kelimesi, fedakârlık kelimesine alternatif olarak türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre özveri kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık
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Özveri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimelerin eş anlamlısını bilmek akıcı ve etkin bir iletişim kurmamızı sağlamasının yanı sıra ifadelerimizi de zenginleştirir ve çeşitlendirir. Özveri kelimesinin eş anlamı olan kelime de ifadelerimizde özveri yerine kullanılabilen, aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Özveri eş anlamlısı kelime:

  • Fedakârlık
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Özverinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin eş anlamlıları cümle içinde birbiri yerine kullanıldığında anlam değişmez. Aynı ya da benzer anlamda oldukları için anlatım bozukluğuna da sebep olmazlar. Özverinin eş anlamlısı olan fedakârlık kelimesiyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • İnsanların fedakârlık yaptığı kişileri daha çok sevme eğilimleri var.
  • Eşler birbirine fedakârlık gösterirlerse kırk yılları devirirler.
  • Lütfen bu seferlik bir fedakârlık göster de bize yardım et.
  • En çok anneler çocuklarına fedakârlık yapar.
  • Ödevlerinin yetişmesi için yemek saatinden fedakârlık edip sonunda yetiştirmişti.
  • Fedakârlık insan ruhunu besleyen yegane duygudur.
  • Öğretmenler ömrünü öğrencilerine adayarak büyük fedakârlık yapar.
  • Uğruna fedakârlık yaptığımız insanlara karşı beklenti içine gireriz.
  • Kardeşlerinin okuması için kendi okul hayatından fedakârlık edip çalışmaya başladı.
  • İnsan ilişkilerindeki önemli erdemlerden biri de fedakârlık kavramıdır.
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