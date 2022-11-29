Sual eş anlamlısı nedir? Sual kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sual kelimesinin kökeni oldukça eskiye dayanır. 1303 yılından kalma Codex Cumanicus kitabında soal olarak,1330 yılında ise Aşık Paşa Garib-namesi'nin dizelerinde kendini göstermiştir. Kelime asıl olarak Arapça kökenlidir. Arapçada "sAl" kökünden gelen ve "soru" anlamına gelen "suˀāl" sözcüğünden alıntıdır. Sual kelimesi birçok yerde cümle içerisinde karşımıza çıkar. Dilimize de aynı anlamda geçen sual kelimesi artık eskimiş bir ifadedir ve "soru" anlamını karşılar. Sual kelimesini içeren cümleler aşağıdadır:

Sana karşı hiçbir sualim kalmadı.

Genç adam, sevgilisinin suali karşısında düşüncelere daldı.

Senin sualine karşılık benim de birçok sualim var.

Mutlu insanların kafasında daha az sual bulunur.

Bu suallerinin cevaplarını sen de biliyorsun.

Başka bir sualin yoksa gitmekten başka çare göremiyorum.

Öğretmen, öğrencilerin suallerini seçerek cevaplıyordu.

Ona sorduğum hiçbir suali doğru dürüst açıklayamadı.

Neden bu kadar saçma sualler düşünüyorsun?

Sual kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sual kelimesi günümüzde sık kullanılmayan bir ifadedir. Geçmişte daha sık kullanılmasına nazaran günümüzde sual yerine sualin eş anlamlısı kelime kullanılır. Sual kelimesinin eş anlamı olan kelime bakımından zengin değildir. Sual eş anlamlısı olan kelime sual kelimesinden daha sık kullanılır. Sual kelimesinin eş anlamı olan sözcük "soru" kelimesidir.

Sualin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sualin eş anlamlısı olan soru kelimesiyle örnek cümleler: