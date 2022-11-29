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Sual eş anlamlısı nedir? Sual kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

29.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe pek çok dil ile alışverişte bulunmuştur. Gerek sosyal, kültürel ve ekonomik gibi birçok alanda etkileşim kurulduğu gibi farklı kelimeleri bünyemize kazandırmada da başarılı olmuştur. Arapça da etkileşime girilen diller arasındadır. Geçmişten bugüne kelimelerin evrimleşmesine tanıklık ettiğimiz Türkçede sual sözcüğü de yer alır. Peki, sual sözcüğünün eş anlamlısı kelime nedir ve bu kelimelerle örnek cümleler nasıl kurulur?

Sual eş anlamlısı nedir? Sual kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sual kelimesinin kökeni oldukça eskiye dayanır. 1303 yılından kalma Codex Cumanicus kitabında soal olarak,1330 yılında ise Aşık Paşa Garib-namesi'nin dizelerinde kendini göstermiştir. Kelime asıl olarak Arapça kökenlidir. Arapçada "sAl" kökünden gelen ve "soru" anlamına gelen "suˀāl" sözcüğünden alıntıdır. Sual kelimesi birçok yerde cümle içerisinde karşımıza çıkar. Dilimize de aynı anlamda geçen sual kelimesi artık eskimiş bir ifadedir ve "soru" anlamını karşılar. Sual kelimesini içeren cümleler aşağıdadır:

  • Sana karşı hiçbir sualim kalmadı.
  • Genç adam, sevgilisinin suali karşısında düşüncelere daldı.
  • Senin sualine karşılık benim de birçok sualim var.
  • Mutlu insanların kafasında daha az sual bulunur.
  • Bu suallerinin cevaplarını sen de biliyorsun.
  • Başka bir sualin yoksa gitmekten başka çare göremiyorum.
  • Öğretmen, öğrencilerin suallerini seçerek cevaplıyordu.
  • Ona sorduğum hiçbir suali doğru dürüst açıklayamadı.
  • Neden bu kadar saçma sualler düşünüyorsun?
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Sual kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sual kelimesi günümüzde sık kullanılmayan bir ifadedir. Geçmişte daha sık kullanılmasına nazaran günümüzde sual yerine sualin eş anlamlısı kelime kullanılır. Sual kelimesinin eş anlamı olan kelime bakımından zengin değildir. Sual eş anlamlısı olan kelime sual kelimesinden daha sık kullanılır. Sual kelimesinin eş anlamı olan sözcük "soru" kelimesidir.

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Sualin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sualin eş anlamlısı olan soru kelimesiyle örnek cümleler:

  • Bana bildiğin soruları sormadığın zaman sana güveneceğim.
  • Arkadaşımla buluştuğumuzda benimle ilgili ne kadar sorusu varsa cevaplamaya çalıştım.
  • Bu sorular karşısında sorguya çekildiğini hissetti.
  • Neden bu denli saçma sorular düşünüp kendi kendine kuruyorsun ki?
  • Gençler, öğretmenlerinin yapmış olduğu sınavda soruların zorluğuna isyan ettiler.
  • Senin saçma sorularına cevap vermek zorunda değiliz.
  • Sorduğun soruların karşılığını bende aramak yerine kendinde arasaydın şimdiye kadar kafan rahatlardı.
  • Öğretmen sınavda sadece iki soru olacağını söyledi.
  • Kafamda bulunan binbir soruyla karşısında susup kalmıştım.
  • Mutsuz insanların kafasında sorular gezip durur.
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