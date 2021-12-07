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'Uzay' açıklamalarıyla gündemden düşmüyordu! Mustafa Topaloğlu şimdilerde ne yapıyor?

07.12.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay açıklamaları ile bir zamanlar gündemden düşmeyen şarkıcı ve oyuncu Mustafa Topaloğlu geçtiğimiz aylarda kendisi ile yapılan röportajda, uzaya gidebileceğini ve oradaki insanlara rehberlik edebileceğini söylemişti. Peki 2012 senesinde Survivor'a katılan ve renkli kişiliği ile ön plana çıkan Mustafa Topaloğlu şimdi ne yapıyor?

'Uzay' açıklamalarıyla gündemden düşmüyordu! Mustafa Topaloğlu şimdilerde ne yapıyor?

Abu Çi Çi, Taktım, Muallim gibi şarkıları seslendiren Mustafa Topaloğlu uzay hakkındaki konuşmalarıyla geniş bir kitlenin ilgisini çekmişti. "Bugün uzaya sahip olan, yeryüzüne de sahip oluyor" diyen 'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

'Uzay' açıklamalarıyla gündemden düşmüyordu! Mustafa Topaloğlu şimdilerde ne yapıyor?

MUSTAFA TOPALOĞLU ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Bir süredir gözlerden uzak duran Mustafa Topaloğlu geçtiğimiz günlerde dede oldu. Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu ve eşi İpek Topaloğlu'nun oğlu Aslan dünyaya geldi. Çağlayan Topaloğlu eşinin ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

'Uzay' açıklamalarıyla gündemden düşmüyordu! Mustafa Topaloğlu şimdilerde ne yapıyor?

"BANA 'DELİ' DEDİLER"

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ay’a astronot göndereceği açıklaması üzerine Mustafa Topaloğlu uzaya gitmek istediğini söylemişti. “Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz.” diyen Mustafa Topaloğlu uzaya kendisinin gidebileceğini belirtmiş ve "Nereye gideceksiniz, nerede konaklayacaksınız, nerede oturacaksınız? Bunları belirlemek gerek. Gelenleri Ay’da ağırlamak lazım" demişti.

'Uzay' açıklamalarıyla gündemden düşmüyordu! Mustafa Topaloğlu şimdilerde ne yapıyor?

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLE BİRLİKTE GİDERİZ"

"40 yıl önce uzaya teşvik ettim” diyen Mustafa Topaloğlu, yıllardır insanların kendisini ciddiye almadığını ve o yıllarda albümlerinin satmadığını söyledi. Kendisine yöneltilen, teklif gelirse uzaya gidip gitmeyeceğine ilişkin soruya Topaloğlu, “Cumhurbaşkanımız ile birlikte gideriz." diyerek rehber olacağını ve kendisine gönülden inanılmasını istediğini söylemişti.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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