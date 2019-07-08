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İlk siyahi astronotun ölümünde büyük şüphe!

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

Uzaya çıkma şansını yakalayan ilk siyahi Afrikalı, hayalini gerçekleştiremeden motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

İlk siyahi astronotun ölümünde büyük şüphe!

Ailenin açıklamasına göre, 2013'de ABD'de uzay akademisindeki 23 kontenjandan birini, 75 ülkeden bir milyon rakibini geride bırakarak kazanan Güney Afrika Hava Kuvvetleri mensubu Mandla Maseko, hafta sonu geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Mandla-Maseko

"Afronot" ve "Uzay Çocuğu" lakaplarıyla tanınan 30 yaşındaki Maseko, Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'nde, bir saatlik yörünge altı uçuşuna hazırlık için bir hafta geçirmişti. Uçuşun aslen 2015 yılında Lynx Mark aracıyla yapılması planlanıyordu.

Pretoria yakınında Soshanguve'de bir hademe ile oto tamircisinin çocuğu olarak dünyaya gelen Maseko, Afrika'nın gençlerine ilham verecek ve nereden gelirlerse gelsinler her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak için bir şey yapmak istediğini dile getiriyordu.

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uzay İLK SİYAHİ Afrika astronot AFRONOT

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