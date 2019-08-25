Mynet Trend

Uzayda işlenen ilk suç! NASA inceleme başlattı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
DÜNYA  | 25.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

NASA astronotu Anne McClain'ın eşi Summer Worden, McClain’in, banka hesabına izinsiz girdiği gerekçesiyle, ABD Tüketici ve Rekabet Kurumu, Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) şikâyette bulundu. Olayın, McClain'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) altı aylık görevi sırasında gerçekleştiği iddia edildi.

Uzayda işlenen ilk suç! NASA inceleme başlattı

Anne McClain'ın avukatı, astronotun yanlış bir şey yapmadığını söyledi ve McClain’in, ISS'de çiftin ortak finansmanını denetlemek için banka hesabına giriş yaptığını dile getirdi. NASA ise olaya dair başlattığı inceleme kapsamında çifte ulaştı.

2018 yılında, McClain, Worden’ı kendisine saldırmakla suçladıktan sonra boşanma başvurusunda bulundu.

Worden'in iddianamesine göre, McClain, Worden'in oğlunun velayetini alma girişimde bulundu. Birkaç ay sonra, Anne McClain, uzayda bir göreve başladı ve kısa bir süre sonra Summer Worden'ın McClain'ın banka hesabına izinsiz girdiğini iddia ettiği bildirildi.

(DHA)

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
Akılalmaz olay! Her şey bir anda olduAkılalmaz olay! Her şey bir anda oldu
Kalça yarışması güzelinin mesleği bakın ne çıktıKalça yarışması güzelinin mesleği bakın ne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA uzay suç astronot

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşinin yatakta olmadığını fark etti, ahıra girdiğinde...

Eşinin yatakta olmadığını fark etti, ahıra girdiğinde...

Markette iğrenç olay! Kamera görüntülerinden ortaya çıktı

Markette iğrenç olay! Kamera görüntülerinden ortaya çıktı

Beyaz TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarını ayırdı

Beyaz TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarını ayırdı

Alevler Kuşadası'ndan bile görülüyor!

Alevler Kuşadası'ndan bile görülüyor!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

‘Türk arısı’ İngiltere’yi alarma geçirdi

‘Türk arısı’ İngiltere’yi alarma geçirdi

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’de üzerine yıldırım düşen öğrenciler yaralandı

Akılalmaz olay! Her şey bir anda oldu

Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti

Kalça yarışması güzelinin mesleği bakın ne çıktı

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı

2 haftadır devam ediyor! Bir ülke ayakta

Kızıl Meydan'da Türk mızıkasının gösterisi

Bu kare Rusya'da çekildi! Kızıl Meydan Türk ezgileriyle inledi

Kulağındakini su zannetti, örümcek çıktı

Kulağındakini su zannetti, örümcek çıktı

45 kilometrelik insan zinciri!

45 kilometrelik insan zinciri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.