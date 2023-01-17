Uzayıp giden lezzet: Ispanaklı kaşarlı pide tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ispanaklı kaşarlı pide tarifi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında salı günü hazırlanan Ispanaklı kaşarlı pidetarifi merak edildi. Ispanağın ve kaşarın uyumu pidenin içerisinde enfes bir lezzet sağlıyor. Bu pideyi yemeyenlerin mutlaka denemesi gerekiyor. İşte ıspanaklı kaşarlı pide tarifi malzemeleri ve tarifi...
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