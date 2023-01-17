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Uzayıp giden lezzet: Ispanaklı kaşarlı pide tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ispanaklı kaşarlı pide tarifi

17.01.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında salı günü hazırlanan Ispanaklı kaşarlı pide tarifi merak edildi. Ispanağın ve kaşarın uyumu pidenin içerisinde enfes bir lezzet sağlıyor. Bu pideyi yemeyenlerin mutlaka denemesi gerekiyor. İşte ıspanaklı kaşarlı pide tarifi malzemeleri ve tarifi...

Uzayıp giden lezzet: Ispanaklı kaşarlı pide tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ispanaklı kaşarlı pide tarifi
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç Kişilik -
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Ispanaklı kaşarlı pide tarifi hem çay saatlerinde hem de kahvaltıda enfes bir lezzet sunuyor. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan sıcacık pideye kaşar ve ıspanak çok yakışıyor.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 4 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • Aldığı kadar un
  • 1 paket yaş maya
  • İçi için;
  • Yarım kilo taze ince kesilmiş ıspanak
  • 1 soğan
  • 1 kase kaşar peyniri
  • Sucuk
  • Karabiber, tuz
  • Üzerine sürmek için;
  • Yumurta sarısı

TARİF

  • Soğanları soyup rendeleyip yağlanmış tavaya alıp pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.
  • Ispanakları ve tuzunu baharatları da ekleyip ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz.
  • Hamur için bütün malzemeleri karıştırıp kulak memesi yumuşaklığında yoğurup bezeleri yapıyoruz. 16 beze çıkıyor.
  • Dinlenmiş hamuru merdane yardımıyla açıyoruz. Ispanağı hamurumuzun üzerine doldurup üzerine kaşar koyup kenarlarından kapatıyoruz.
  • Bütün bezeleri aynı işlemden geçirdikten sonra yumurta sarısını üzerine sürüp 220 c fırına verip.
  • Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

AFİYET OLSUN!

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