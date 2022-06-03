HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzman çavuş araçta başından vurulmuş halde bulunmuştu! Cinayet zanlısı bakın kim çıktı

Uzman çavuş araçta başından vurulmuş halde bulunmuştu! Cinayet zanlısı bakın kim çıktı

03.06.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, araçta başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan'ın (27) öldürülmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Uzman çavuşun cinayet şüphelisi olarak meslektaşı Cihan Y. (35) tutuklandı. Cihan Y.'nin, çalışma odasındaki çekmecesinde Hüseyin Özkan'ın olay yerinde bulunamayan cep telefonu ele geçirildi. Özkan ile Cihan Y. arasında para anlaşmazlığı olduğu belirlendi. İşte kan donduran olayın detayları!

Uzman çavuş araçta başından vurulmuş halde bulunmuştu! Cinayet zanlısı bakın kim çıktı

Hatay'da Altınözü Karbeyaz Jandarma Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, 31 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında, Kamberli Mahallesi'nde kiralık otomobilde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Hüseyin Özkan'ın cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

d35d5e0044b364d51cf02b1cdf8b6c1c

Soruşturma kapsamında Altınözü Personel Lojmanları'nda görevli uzman çavuş Cihan Y., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Cihan Y.'nin, çalışma odasındaki çekmecesinde Hüseyin Özkan'ın olay yerinde bulunamayan cep telefonu ele geçirildi.

Özkan ile aralarında para anlaşmazlığı olduğu belirlenen Cihan Y., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstinaf Mahkemesi'nden 'Akıncı Üssü' kararıİstinaf Mahkemesi'nden 'Akıncı Üssü' kararı
Yunanistan'dan Türkiye karşıtı kampanya! 16 farklı harita gönderdilerYunanistan'dan Türkiye karşıtı kampanya! 16 farklı harita gönderdiler
Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntülerGözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler
Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

Ablasına yazdığı mesajda... Doktor, ağaçta kabloyla asılı halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

İtirafı gündem oldu! “Tasarım vajinam var”

İtirafı gündem oldu! “Tasarım vajinam var”

Yüzde yüz çalışıyor! Pas lekesini çıkarmak için sirke yetmez bir de...

Yüzde yüz çalışıyor! Pas lekesini çıkarmak için sirke yetmez bir de...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.