YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Uzmanı uyardı: Yeni kesilmiş kurban etine sakın bu hatayı yapmayın!

    Uzmanı uyardı: Yeni kesilmiş kurban etine sakın bu hatayı yapmayın!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    10.06.2024 10:10
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kurban Bayramı’nda kesilecek kurbanların etinin muhafazası ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kesimden sonra etin bir süre dışarıda bekletilmesi gerektiğini belirterek, "Kesilmiş eti 24 saati dondurursak et, ölüm sertliği aşamasında donmuş olacak ve çözündürdüğümüz zaman en sert halinde olacak" dedi.

    Uzmanı uyardı: Yeni kesilmiş kurban etine sakın bu hatayı yapmayın!

    Kurban Bayramı'na hazırlanırken binlerce vatandaş kurban vazifesini yerine getirecek. Uzmanlar ise kesilen etlerin heba olmaması, hijyenik şartlarda saklanması için önemli uyarılarda bulundu. Konu ile ilgili konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, etin kesimden sonra bir süre dondurulmadan bekletilmesi gerektiğini söyledi. Kesimden sonra bekletilmeden dondurulan etin sertleşeceğini belirten Ercoşkun, etin dinlendirilmesinin önemine değindi.

    “YENİ KESİLMİŞ KURBAN ETİ BUZDOLABINA KOYULMADAN ÖNCE BİRKAÇ SAAT DİNLENMELİDİR”

    AW223894_01

    Kesimden sonra etin en yumuşak halde olduğunu belirten Ercoşkun, “Yeni kesilmiş kurban eti, buzdolabına koymadan önce birkaç saat dinlenmelidir. Kesilmiş eti, 24 saat dondurursak ölüm sertliği aşamasında donmuş olacak ve çözündürdüğümüz zaman en sert halinde olacak. Yeni kesilen et en yumuşak haldedir. Yavaş, yavaş sertleşir ve daha sonra tekrardan gevşemeye başlar. O esnada damardaki kanlar süzülerek laktik asit oluşur. Mikrobiyal olarak daha güvenilebilir bir et olarak karşımıza çıkar" dedi.

    "KAHVALTIDA ET TÜEKTMEK YERİNE SİNDİRİMİ KOLAY BESİNLER YEMELİYİZ”

    AW223894_03

    Kahvaltıda et tüketilmemesi gerektiğini kaydeden Ercoşkun, "Kesilen kurban etlerini 15 gün buzdolabı şartlarında saklayabiliriz. Dondurmak istiyorsak en az 24 saat bekletmemiz gerekiyor. Et, sindirilmesi zor bir besindir. Kahvaltıda et tüketmek yerine sindirimi kolay besinler yemeliyiz” diye konuştu. (İHA)

    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Deneyen bağımlısı oluyor: Mor baklava nasıl yapılır?Deneyen bağımlısı oluyor: Mor baklava nasıl yapılır?
    Uzmanından kurban eti önerisi: İlk gün bunu sakın yapmayın!Uzmanından kurban eti önerisi: İlk gün bunu sakın yapmayın!
    Antep fıstığı "Güz Güzeli" ile her yıl hasat verecekAntep fıstığı "Güz Güzeli" ile her yıl hasat verecek
    Anahtar Kelimeler:
    Kurban Bayramı Kurban eti kurban
    En Çok Okunan Haberler
    Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, 'döviz' uygulaması başladı!

    Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, 'döviz' uygulaması başladı!

    Otomobilde ‘Chery vergisi’ne ilk açıklama

    Otomobilde ‘Chery vergisi’ne ilk açıklama

    Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

    Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

    Sokaklarda bayraklar yakıldı, başbakan gözyaşları içinde istifa etti

    Sokaklarda bayraklar yakıldı, başbakan gözyaşları içinde istifa etti

    "Pis müptezel krizlere girdi" deyip adada yaşananları ifşa etti! Bomba iddia

    "Pis müptezel krizlere girdi" deyip adada yaşananları ifşa etti! Bomba iddia

    Özgür Özel'i şaşırtacak sonuç: 26 ilden 'Hayır' geldi

    Özgür Özel'i şaşırtacak sonuç: 26 ilden 'Hayır' geldi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

    Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

    Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.