Uzmanlar cevaplıyor! Çiftlerin birbiriyle tartışırken en sık yaptığı hatalar nelerdir?

İlişkiler her daim hassas bir terazinin iki ucunda ilerler. Partnerinizle birbirinizi ne kadar severseniz sevin tartışma kaçınılmazdır. Bazen hiç olmayacak konular yüzünden kendinizi hararetli bir tartışmanın ortasında bulabilirsiniz. Tartışmalar sırasında dozu kaçırmamak ve küçük konuların ilişkinizi zedelemesine izin vermemek gereklidir. Bu nedenle tartışmanın da bir belirli bir etik çerçevesinde gerçekleşmesi gerekir. Tartışırken saygı sınırlarını aşmamalı ve eğer tartışmanın büyümesini istemiyorsanız belirli kurallara uymalısınız. Sizler için çiftlerin birbiriyle tartışırken en sık yaptığı 9 hatayı araştırdık. JEST KULLANMAK Tartışırken jestler ve mimikler son derece önemlidir. Tartışma sırasında kollarınızı birleştirmeniz savunmacı bir vücut dilini kullandığınızı ifade eder. Bu da partnerinizi rahatsız edebilir hatta biraz daha sinirlenmesine neden olabilir. İşaret parmağını tehdit eder gibi sallamak, gözleri devirmek, başı alay eder gibi sallamak ve dalga geçen bir tavır takınmak hassas olan tartışmayı daha kötü bir noktaya taşıyabilir.

BİRDEN FAZLA KONUDA KAVGA ETMEK Tartışma bir konu üzerinden başladıysa ve durum başka noktalara özellikle geçmişteki hatalara sıçrayabilir. İkili ilişkilerde en sık rastlanan durumlardan biri budur. Bir tartışma başlar ve kişi kendisini haklı çıkartmak için üzerini örttüğü konuları gün yüzüne çıkartır. Bu durum kesinlikle tartışmayı içinden çıkılmaz bir noktaya taşır. Bu nedenle tartışırken eski konuları gündeme getirmemelisiniz. Eğer partneriniz başka bir konuya yöneliyorsa onu ana konuya döndürmek için daha sakin bir tavır gösterebilirsiniz. SUÇLAMAK Çiftlerin birbiriyle tartışırken yaptığı en büyük hatalardan biri de sürekli olarak karşı tarafı suçlamaktır. Karşınızdaki kişi tamamen haksız dahi olsa bunu sürekli olarak dile getirmek tartışmanın dozunu arttırır. Haklı ya da haksız aramak yerine ilişkinizin sorunlarını çözmeye odaklanmanız iki taraf için de daha iyi olacaktır. Tartışmayı kazanabilirsiniz ancak sonunda ilişkinizi kaybedebilirsiniz. Bu nedenle “Sen hatalısın, sürekli böyle yapıyorsun” gibi cümleleri kullanmak yerine daha ılımlı bir üslup tercih edebilirsiniz. Konuşmaya kendi hatalarınızı söyleyerek başlamak çözüm üretmek için daha etkili olacaktır.

PASİF-AGRESİF TAVIR TAKINMAK Bazen tartışmalarda bir taraf sessiz kalmayı tercih edebilir. Ancak bu pasif agresif tavır, diğer kişiye kendisini değersiz hissettirebilir. Bir tartışma anında bunu yaptığınızda karşınızdaki kişi, onu görmezden geldiğinizi ve hatta duygularını önemsemediğinizi düşünebilir. Öte yandan sessiz kalarak hiçbir sorunu çözemezsiniz. Bunun yerine o an konuşmak istemediğinizi ve sakinleştikten sonra bu konuyu konuşmak ve çözmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Böylelikle hem ihtiyacınız olan zamanı sağlamış hem de partnerinizin duygularını incitmemiş olursunuz. PARTNERİNİZİ DİNLEMEMEK Tartışmalarda çoğu zaman tansiyon ve sesler yükselebilir. Çiftler birbirine bağırabilir ancak bu tavır hiç sağlıklı bir yöntem değildir. Çünkü karşınızdaki kişiyi dinlememek ve bağırarak onu sindirmeye çalışmak bir çeşit duygusal şiddettir. Bağırmak ya da üste çıkmak yerine karşınızdaki kişinin sorunlarına kulak verin. UYGUN OLMAYAN BİR ORTAMDA TARTIŞMAK Halka açık bir yerde, bir işyerinde ya da ebeveynlerin ve arkadaşlarınızın yanında tartışmak ilişkiniz için son derece sağlıksız bir harekettir. Kısa mesajlar yoluyla ya da telefon konuşması sırasında tartışmak da yanlış anlaşılmalara yol açabilir ve sorunları içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Bu nedenle sorun ne olursa olsun ikinizin baş başa olduğu ve yüz yüze sağlıklı bir iletişim kurabileceğiniz bir yerde konuşmaya çalışın.