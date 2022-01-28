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Rusya’nın Omsukchan köyüne siyah kar yağdı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

28.01.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Omsukchan köyünde yaşanan olay dünya basınında geniş yer buldu. Bölgedeki kömür yakan tesisler nedeniyle hava kirliliği inanılması güç boyutlara ulaştı ve köye simsiyah kar yağdı. Köy sakinleri hava kirliliğinden şikayet ederken karın rengi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Rusya’nın Omsukchan köyüne siyah kar yağdı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Omsukchan köyünde yaşayanlar, güne ilginç bir manzarayla başladı. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden beri hava kirliliğiyle mücadele ettiklerini söyleyen köy sakinleri etrafın siyah karla kapladığını görünce duruma anlam veremediklerini ifade etti.

KÖMÜR YAKAN SICAK SU TESİSİNİN NEDEN OLDUĞU SÖYLENDİ

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Köyün sakinleri çocuklarının kül ve siyah karla kaplı sokaklarda oyun oynamasının sağlık açısından sorun yaratmasından endişelendiklerini söyledi. Köyde gerçekleşen ilginç doğa olayının nedeni olarak ise ısınmanın sağlanabilmesi için kömür yakan bir sıcak su tesisi gösterildi.

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“HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ”

Bölgede yaşayan bir kişi tarafından yayımlanan videoda, "Bu, siyah karla kaplı yer, Omsukchan köyünde bir oyun alanı. Çocuklarımız dışarıda kara karda oynuyor. Biz burada 21'inci yüzyılda böyle yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada Rusya’daki görüntülerin yayılmasından sonra kullanıcılar “Kıyamet alameti gibi” yorumunda bulundu.

Bu ay sıcaklıkların eksi 50C ve altına düşmesiyle Magadan bölgesindeki ısıtma tesisleri fazladan kömür yakarak Omsukchan ve diğer yerleşim yerlerinde karın siyah yağmasına neden oldu. Yetkililer, bölgenin 'duman, kül ve gece kadar kara' olduğunu itiraf ederken, "Bu endişelenmek için bir neden değil" ifadeleri tepki çekti. Kirliliği durdurmak için ısıtma tesislerinde filtrelerin iyileştirilmesi için planlar yapıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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