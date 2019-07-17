Mynet Trend

Uzmanlar uyardı: Zehirlenebilirsiniz

keremuyanik keremuyanik
SAĞLIK  | 17.07.2019 08:46 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da sağlıkçılar vatandaşların aşırı sıcaklarda ishal ve gıda zehirlenmelerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi. Özellikle içme suyu ve bozulmuş gıdaların metabolizma sistemini bozarak ishale neden olduğunu belirten Dr. Erdal Gezer, “Zehirli ishal tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Özellikle bebek ve çocuklarda daha sık görülen zehirli ishalden en etkin korunma yolu hijyendir” dedi.

Uzmanlar uyardı: Zehirlenebilirsiniz

Sindirdiğimiz yiyecek ve içeceklerin kalın bağırsaklarınızdan hızlı ve büyük miktarda çıkmasıyla oluşan durumun ishal olarak tanımlandığını kaydeden Dr. Erdal Gezer, “Vücudumuz normalde, sıvıyı emer ve yarı katı dışkıyı dışarı atar. Fakat kalın bağırsağımız besinlerdeki sıvıyı ememezse, sulu dışkı ortaya çıkar. Hastalık hasta birey ile temastan, ortak kullanılan eşyalardan, tuvaletten de bulaşabilir. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde ishal vakallarına karşı daha duyarlı olunmalıdır” dedi.

Yaz aylarında kol gezen bakterilerin en fazla gıdalar üzerinde yuvalandığını ifade eden Başhekim Erdal Gezer, “Yaz döneminde ishal vak’alarını çok görüyoruz. Bu yüzden özellikle ellerin iyice yıkanması, gıdaların yıkanıp tüketilmesi gibi basit hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem arz ediyor. Bunun yanında yaz sezonu boyunca bol bol sıvı tüketilmesi de kişinin sağlığı için önemlidir. Özellikle çocukların dengeli beslenmesi ve fast food tarsi gıdalardan uzak durmasını sağlamalıyız” diyerek başta çocuklar olmak üzere yaz döneminde herkesin hijyene daha çok önem vermesini, doğal ve dengeli beslenmesini tavsiye etti.

(İHA)

PARTNERDuyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajıDuyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
Hepimiz iğrenerek bakıyoruz ama öyle bir yararı varmış ki...Hepimiz iğrenerek bakıyoruz ama öyle bir yararı varmış ki...
Bu zirveye ulaşan büyüleniyorBu zirveye ulaşan büyüleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıcaklık ZEHİRLENME ishal

En Çok Okunan Trend Haberler

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

Zuhal Topal'dan tatil paylaşımı! "Aile kombini"

Zuhal Topal'dan tatil paylaşımı! "Aile kombini"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diş gıcırdatma neden olur? Çocuklarda diş gıcırdatma tedavisi

Çocuğunuz dişlerini gıcırdatıyorsa dikkat!

Çocuklarda yüzme obeziteyi engelliyor

Obezite tehdidine karşı yüzün!

'Böcek yemek kanserden koruyabilir!' Eğer doğruysa...

Hepimiz iğrenerek bakıyoruz ama öyle bir yararı varmış ki...

Karagöl ve Çinili Gölü Kayseri'nin sembolü oldu

Bu zirveye ulaşan büyüleniyor

Türk bilim insanları kalp üretecek! Yapay insan dokularıyla...

Türk bilim insanları kalp üretecek!

Yaz boğulmalarına dikkat! Ölüme değil, denize atlayın

Yaz boğulmalarına dikkat! Ölüme değil, denize atlayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.