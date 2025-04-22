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Uzmanlara göre ömrü uzatan günlük 10 alışkanlık

İnsan yaşamının döngüsü doğum ile başlamakta ve ölüm ile sonlanmaktadır. Bu geçen süreçte insan dünyaya geldikten sonra bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini yaşamaktadır. İnsanların kimisi kendine bakmayıp sağlıksız bir şekilde beslenirken kimisi ise ömrü uzatmanın yollarını aramaktadır. Birçok uzmana göre bazı alışkanlıklar rutine bağlandığında ömür de uzayabilmektedir. Peki, uzmanlara göre ömrü uzatan günlük 10 alışkanlık nelerdir?

Uzmanlara göre ömrü uzatan günlük 10 alışkanlık
Duygun Sarpasan

İnsanlar yaş aldıkça vücutlarında bazı değişimler gözlenir. Bu değişimler çoğunlukla yaşlanmaya yöneliktir. Çoğu insan yaşlanmayı durduran veya yavaşlatan yöntemleri araştırmaktadır. Bazı uzmanlar belli başlı birtakım alışkanlıkların yaşam süresini uzattığını belirtmektedir. Bu konuyla alakalı pek çok bilimsel çalışma yapılmış ve bu çalışmalardan çıkan sonuçlar günlük kazanılması gereken bazı alışkanlıkların ömrü uzattığını ispatlamıştır.

Yaşamı uzatan alışkanlıklar hangileridir?

İnsan ömrünü uzatan bazı alışkanlıklar olduğu gibi ömrü kısaltan alışkanlıklar da bulunmaktadır. Birçok uzmana göre sigara içmek, aşırı alkol tüketmek, dengesiz beslenmek, hareketsiz kalmak, çok az uyumak ve aşırı kahve gibi kafein içeren içecekler içmek, ömrü kısaltan alışkanlar arasında yer almaktadır. Ayrıca bu tür alışkanlıklar zaman içerisinde ciddi sağlık problemlerinin görülmesine de yol açmaktadır.

Dengesiz beslenen bir insan gün içerisinde fazla şeker veya tuz tükettiğinde, tansiyon ya da diyabet gibi hastalıklara yakalanma riski artmaktadır. Devamlı olarak stres yaşamak da ömrü kısaltan durumlardan biri olarak bilinmektedir. Bu tür alışkanlıkların yerini doğru beslenme, kaliteli uyku çekme, egzersiz yapma gibi alışkanlıklar aldığında ise yaşam süresi büyük ölçüde uzayabilmektedir.

Uzmanlara göre ömrü uzatan günlük 10 alışkanlık nelerdir?

Her insan yıllar boyu sağlıklı bir şekilde yaşamayı ister. Ancak bazı gündelik alışkanlıklar yaşam kalitesinin bozulmasına ve zaman içerisinde çeşitli hastalıkların görülmesine sebebiyet verir. İnsanların yaşamlarını iyileştirebilmesi için her gün yaptıkları alışkanlıklarını değiştirmesi gerekmektedir.

Birçok uzmana göre ömrü uzatan günlük bazı alışkanlıklar vardır. İnsan yaşamını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri yaşanılan alandır. Sürekli arabaların egzoz dumanına maruz kalmak, hava kirliliği, sürekli stres içinde olmak, hayat kalitesini ciddi ölçüde zedelemektedir. Pek çok uzman ömrü uzatan günlük 10 alışkanlığın hayat kalitesini yükseltmekte büyük etkisi olduğunu açıklamıştır. Bu bağlamda uzmanlara göre ömrü uzatan günlük 10 alışkanlık şunlardır:

  1. Düzenli olarak yürüyüş, koşu gibi hareket içeren egzersizleri yapmak, birçok bilimsel çalışmadan çıkan neticelere göre ömrü 4 sene kadar uzatmaktadır.
  2. Kaliteli bir uyku uyumak, kadınların ömrünü 2,4 kadar artırırken, erkeklerde ise bu artış 4,7 şeklinde olmaktadır.
  3. Düzenli ve sağlıklı bir cinsel yaşamın olması, stres gibi olumsuz faktörleri ortadan kaldırdığı için ömür 4 ile 7 sene kadar uzayabilmektedir.
  4. Sigara içmek başta akciğer organımız olmak üzere pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. Sigarayı bırakmak ise ömrün uzamasında ciddi etkileri olan bir durumdur.
  5. Aşırı alkol içmek, karaciğer organına zarar veren bir alışkanlıktır. Öte yandan bazı bilimsel çalışmalar arada bir tüketilen alkolün yaşam süresi üzerinde olumlu etkileri olduğunu öne sürmektedir.
  6. Bazı bilimsel çalışmalar sağlıklı ve dengeli beslenmenin, beslenmeye tahıl ve meyve gibi gıdaları eklemenin ömrü 10,9 ve 10,4 seneye kadar uzattığını ortaya koymuştur.
  7. Gerek fiziksel gerekse ruhsal açıdan insanın kendini iyi hissetmesi oldukça önemlidir. Başkalarına yardım etmek, insanı huzurlu kılacağından bu durum yaşam sürecini de olumlu yönde etkilemektedir.
  8. Masa başı gibi işlerde çalışan kişilerin saatlerce hareketsiz olarak oturması, ömrü kısaltan durumlardan biridir. Bu yüzden bu kişilerin gün içerisinde hareket etmesi önemlidir.
  9. Başka insanlarla iyi iletişim kurmak, yaşam kalitesini yükseltebileceği gibi ömrü de %5 oranında uzatmaktadır.

  10. Vücudu susuz bırakmak ve az su içmek çeşitli hastalıkların görülmesine neden olabilmektedir. Düzenli olarak su içme alışkanlığı edinmek ise ömrü uzatan alışkanlıklar arasındadır.

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sağlıklı yaşam Uzun yaşamın sırrı
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