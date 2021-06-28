Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Uzun saçları ve sıra dışı makyajlarıyla eş bulmak için süslenen erkeklerin kabilesi: Wodaabe

Uzun saçları ve sıra dışı makyajlarıyla eş bulmak için süslenen erkeklerin kabilesi: Wodaabe

28.06.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumsal cinsiyet normlarını alt üst eden Wodaabe kabilesi, ilginç gelenekleriyle dikkatleri çekiyor. Kabilede erkekler kendilerine uygun eş adayı bulabilmek için güzellik yarışmasına katılıyor ve sıra dışı makyaj gelenekleriyle beğeni kazanmaya çalışıyor. Bu kabilede kadınlar istedikleri erkekleri seçerek evlenebiliyorlar.

Uzun saçları ve sıra dışı makyajlarıyla eş bulmak için süslenen erkeklerin kabilesi: Wodaabe

Afrika’da yaşayan en ilginç kabilelerden biri olarak kabul edilen Wodaabe, Sahra Çölü’nde yaklaşık 50 bin kişiden oluşuyor. Kabilede güzellik algısı tamamen bir kural olarak kabul ediliyor. Wodaabe üyeleri yüzyıllardır devam eden geleneklerini günümüze kadar ulaşmayı başardı.

2

Bu ilginç geleneklerden bir tanesi de Eylül ayının sonunda erkeklerin katıldığı güzellik yarışması olarak kabul ediliyor. Bu güzellik yarışması dünya genelinde yapılanlardan oldukça farklı. Guerewol Festival adını verdikleri bu güzellik yarışmasında erkekler saatlerce yapılan makyaj ve özenle hazırlanan kıyafetlerle kadınların karşısına çıkıyor ve kendilerini beğendirmeye uğraşıyor.

1

Erkeklerin hayatının geri kalanını şekillendiren bu festival için hazırlıkları tüm yıl sürüyor. Kıyafetler oldukça masraflı olmasına rağmen özenle hazırlanıyor.

Wodaabe

Çok eşliliğin olduğu kabilede kadınlar evli olsalar dahi yeni bir eş seçerek çocuk sahibi olabiliyorlar. Kadınlar genellikle seçimlerinde beyaz dişlere, parlak gözlere ve sivri burna dikkat ediyorlar.

3

Afrika’daki yüksek sıcaklıklara rağmen erkekler 6 saat süren hazırlık aşamasından sonra her yıl festivali gerçekleştiriyor. Festival sırasında geleneksel müzikler eşliğinde üyeler dans ediyor. Dans yarışmasını kazanan erkek bir eş seçme hakkına sahip oluyor ancak bu durumda da kadınların rızası temel şart olarak aranıyor.

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul eden topluluk! Güney Asya’nın transeksüel mücadelesi: HijraÜçüncü cinsiyeti resmen kabul eden topluluk! Güney Asya’nın transeksüel mücadelesi: Hijra


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamamı kadınlardan oluşuyor! Dünyanın en ilginç savaş ekibi: AkashingaTamamı kadınlardan oluşuyor! Dünyanın en ilginç savaş ekibi: Akashinga
150 kardeşi olan Murray Blackmore isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımları büyük ilgi gördü150 kardeşi olan Murray Blackmore isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımları büyük ilgi gördü
90’lı yılların en sevilen çizgi filmiydi! Gerçek hikayesi farklı90’lı yılların en sevilen çizgi filmiydi! Gerçek hikayesi farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sırrı aydınlatmada gizli! Daha şık görünmesini istiyorsanız...

Sırrı aydınlatmada gizli! Daha şık görünmesini istiyorsanız...

Yeterince uyuyamıyorsanız astronotların kurallarına kulak verin

Yeterince uyuyamıyorsanız astronotların kurallarına kulak verin

Farklı şekli ne kadar sürede görebilirsiniz?

Farklı şekli ne kadar sürede görebilirsiniz?

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.