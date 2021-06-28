Uzun saçları ve sıra dışı makyajlarıyla eş bulmak için süslenen erkeklerin kabilesi: Wodaabe

Afrika’da yaşayan en ilginç kabilelerden biri olarak kabul edilen Wodaabe, Sahra Çölü’nde yaklaşık 50 bin kişiden oluşuyor. Kabilede güzellik algısı tamamen bir kural olarak kabul ediliyor. Wodaabe üyeleri yüzyıllardır devam eden geleneklerini günümüze kadar ulaşmayı başardı.

Bu ilginç geleneklerden bir tanesi de Eylül ayının sonunda erkeklerin katıldığı güzellik yarışması olarak kabul ediliyor. Bu güzellik yarışması dünya genelinde yapılanlardan oldukça farklı. Guerewol Festival adını verdikleri bu güzellik yarışmasında erkekler saatlerce yapılan makyaj ve özenle hazırlanan kıyafetlerle kadınların karşısına çıkıyor ve kendilerini beğendirmeye uğraşıyor.

Erkeklerin hayatının geri kalanını şekillendiren bu festival için hazırlıkları tüm yıl sürüyor. Kıyafetler oldukça masraflı olmasına rağmen özenle hazırlanıyor.

Çok eşliliğin olduğu kabilede kadınlar evli olsalar dahi yeni bir eş seçerek çocuk sahibi olabiliyorlar. Kadınlar genellikle seçimlerinde beyaz dişlere, parlak gözlere ve sivri burna dikkat ediyorlar.

Afrika’daki yüksek sıcaklıklara rağmen erkekler 6 saat süren hazırlık aşamasından sonra her yıl festivali gerçekleştiriyor. Festival sırasında geleneksel müzikler eşliğinde üyeler dans ediyor. Dans yarışmasını kazanan erkek bir eş seçme hakkına sahip oluyor ancak bu durumda da kadınların rızası temel şart olarak aranıyor.



