Üçüncü cinsiyeti resmen kabul eden topluluk! Güney Asya’nın transeksüel mücadelesi: Hijra

Hijra, Urdu-Hindistan kökenli bir kelime olarak ‘kabileden ayrılan kişi’ anlamına geliyor. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te yaşayan ve 'üçüncü cinsiyete sahip insanlar olarak anılan Hijralar'ın kökenleri Babür İmparatorluğu dönemine dayanıyor. Hijralar, erken yaşta kendilerini kabul etmeyen ailelerinin yanından taşınarak büyük şehirlere göç ediyorlar. Kabile içindeki düzen aslında evlat edinilme temeline dayanıyor. Evlerde topluluk haline yaşıyorlar ve bir anne figürünün veya gurunun liderliği altında günlük işleri ve sorumlulukları paylaşıyorlar. Guru olarak, yaşı diğerlerinden daha büyük bir hijra seçiliyor.

Bir Hijra, doğuştan çift cinsiyetli olabilir veya cinsiyeti belli olmayabilir, hadım edilmiş olabilir, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş olabilir ya da karşı cinsin kıyafetlerini giymekten hoşlanan biri olabilir.

Erkek olarak doğan Hijralar, Narwaan ismi verilen ayin ile hadım ediliyor ve trans olarak ilk hayatlarına adım atıyorlar. Hijraların kendilerine özel bir dilleri olduğu biliniyor. Hijra Frasçası ise toplumdan ötekileştirilmeleri sonucunda oluşturdukları bir dil olarak biliniyor. Tam bir dil olarak tanımlanmasa da 10 bine yakın kelime dağarcığına sahip olmasıyla anlaşmayı kolaylaştırıyor. 2013 yılında Sanam Fakir isimli Hijra kadın, Pakistan seçimlerinde adaylığını koyarak bir ilke imza atmış oldu.



