Uzun süredir doğru kabul ediliyordu! OpenAI açıkladı: Yapay zekâ o hipotezi çürüttü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka modelleri, matematikte harmonik analiz alanındaki yerel yumuşatma varsayımını tüm boyutlarda kanıtladı.

UZUN SÜREDİR DOĞRU KABUL EDİLİYORDU

Ayrıca, bilgisayar biliminde uzun süredir doğru kabul edilen Üstel Zaman Hipotezi'ni (ETH) çürüttü ve kuantum renk dinamiği (QCD) dahil bazı kuantum alan teorilerinin matematiksel varlığını kanıtlamaya yönelik sonuçlar üretti.

Sonuçların bilimsel açıdan anlaşılması için üç farklı yöntem izlemeyi planlayan şirket, araştırmacıların yapay zeka tarafından üretilen çıktıları incelemesine ve bunları bağımsız biçimde doğrulamasına olanak tanıyacağını kaydetti.

OpenAI, araştırma sonuçlarına ilişkin ham verilerin bağımsız incelemeye açılacağını ve bulguların bilgisayar bilimi alanındaki etkilerinin tartışılacağı bir konferansın finansmanının üstlenileceğini duyurdu.

Yapay zekanın elde ettiği sonuçlar, Lean adlı doğrulama metodu kullanılarak teyit edildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır