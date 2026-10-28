Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Uzun süredir doğru kabul ediliyordu! OpenAI açıkladı: Yapay zekâ o hipotezi çürüttü

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, modellerinin matematik, bilgisayar bilimi ve kuantum fiziği alanlarında üç önemli bilimsel sonuca ulaştığını belirtti. Şirkete göre modeller, Üstel Zaman Hipotezi'ni (ETH) de çürüttü. Bu hipotez, bilgisayar biliminde uzun süredir doğru kabul ediliyordu. Şirket, bulguların doğrulanması ve bilim dünyasındaki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla uzman araştırmacılarla işbirlikleri başlattığını duyurdu.

Uzun süredir doğru kabul ediliyordu! OpenAI açıkladı: Yapay zekâ o hipotezi çürüttü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka modelleri, matematikte harmonik analiz alanındaki yerel yumuşatma varsayımını tüm boyutlarda kanıtladı.

Uzun süredir doğru kabul ediliyordu! OpenAI açıkladı: Yapay zekâ o hipotezi çürüttü 1

UZUN SÜREDİR DOĞRU KABUL EDİLİYORDU

Ayrıca, bilgisayar biliminde uzun süredir doğru kabul edilen Üstel Zaman Hipotezi'ni (ETH) çürüttü ve kuantum renk dinamiği (QCD) dahil bazı kuantum alan teorilerinin matematiksel varlığını kanıtlamaya yönelik sonuçlar üretti.

Sonuçların bilimsel açıdan anlaşılması için üç farklı yöntem izlemeyi planlayan şirket, araştırmacıların yapay zeka tarafından üretilen çıktıları incelemesine ve bunları bağımsız biçimde doğrulamasına olanak tanıyacağını kaydetti.

Uzun süredir doğru kabul ediliyordu! OpenAI açıkladı: Yapay zekâ o hipotezi çürüttü 2

OpenAI, araştırma sonuçlarına ilişkin ham verilerin bağımsız incelemeye açılacağını ve bulguların bilgisayar bilimi alanındaki etkilerinin tartışılacağı bir konferansın finansmanının üstlenileceğini duyurdu.

Yapay zekanın elde ettiği sonuçlar, Lean adlı doğrulama metodu kullanılarak teyit edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı!Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı!
31 yaşında hayatını kaybetti, ailesi ChatGPT'nin sahibine dava açtı!31 yaşında hayatını kaybetti, ailesi ChatGPT'nin sahibine dava açtı!

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı

İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.