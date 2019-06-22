Uzun süreli ilişkilerin iç yüzü meğerse böyleymiş!

Aşk her zaman sanatçılar için en büyük ilham kaynağı olmuştur ve en azından bir kez aşık olan herkes de bunun nedenini anlar. Dünya, yeni geliştirilmiş duyularla ve yaşamak istediğiniz kelebekler ve gökkuşaklarıyla doludur. Fakat gerçek şu ki, mükemmel bir ilişki diye bir şey yoktur. Balayı sahnesi sona erdiği zaman çarpıcı gerçeklik, romantik bir film gibi görünmese de, aslında iki kişinin geliştirdiği güven ve rahatlık, asıl gerçeklik olur.

Los Angeles'da yaşayan sanatçı Amanda Oleander, Instagram'daki 878 bin kişilik izleyicisini sık sık kapalı kapılar ardında kalan samimi ilişkiler dünyasına davet ediyor.

Uzun süreli ilişkilerin iç yüzünü keşfetmek ve tanıdık gelip gelmediklerini görmek için aşağıdaki büyüleyici resimleri gözden geçirin.

İşte ilişkilerin gerçek halleri...





