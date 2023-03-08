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Uzun yaşamın formülünü paylaşmıştı! Dünyanın en yaşlı insanı Johanna Mazibuko 129 yaşında hayatını kaybetti

08.03.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yaşlı insanı olarak dünya basınında dikkatleri çeken Johanna Mazibuko, Güney Afrika’nın Jouberton şehrindeki evinde 129. yaşında hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz yıllarda uzun yaşamın sırrını anlattığı açıklamalarıyla gündeme gelen Maziboku’nun vefatı ülkesinde derin bir üzüntüye neden oldu.

Uzun yaşamın formülünü paylaşmıştı! Dünyanın en yaşlı insanı Johanna Mazibuko 129 yaşında hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Matlosana bölgesinde yaşayan Johanna Mazibuko, 11 Mayıs 1894 tarihinde doğdu. Dünyanın en yaşlı insanı olarak sempati toplamayı başaran Mazibuko, bir mısır tarlasında büyüdüğünü ve hiç okuşa gitmediğini söylemişti. 50’ye yakın torunu ve torununun torunu bulunan Mazibuko’nun gelini Thandiwe Wesinyana, 3 Mart’ta kayınvalidesinin felç geçirerek öldüğünü sandıklarını dile getirdi. Ancak dünyanın en yaşlı insanının resmi ölüm tarihi 8 Mart 2023 olarak açıklandı.

”HEPİMİZ ANNEMİZİ KAYBETTİK”

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News24’e yaptığı açıklamada gelin Wesinyana, “Birlikte dua etmeyi severdik ve günlerimizin çoğunu çay içip konuşararak geçirirdik. Artık kiminle eğleneceğimi bilmiyorum. Kalbimde büyük bir yara açıldı ve paramparça oldum. Hepimiz annemizi kaybettik” dedi.

Thandiwe, Mazibuko'yu 14 Şubat'ta hastaneye götürdüğünü ve 28 Şubat'ta taburcu olmadan önce felç tedavisi gördüğünü söyledi. Mazibuko, hastaneden taburcu edildikten 3 gün sonra hayatını kaybetti. Maziboku’nun cenazesi Cumartesi günü Jouberton'da toprağa verilecek.

HAYATTA OLDUĞU İÇİN ŞAŞKINDI

dünyanın en yaşlı insanı

Geçen yıl doğum gününü kutlamak için News24'e konuşan Mazibuko, hala hayatta olduğu için "şaşırdığını" söylemişti. Yaptığı açıklamada Mazibuko, “Neden hala buradayım? Etrafımda insanlar ölüyor. Ne zaman öleceğim? Hayatta olmanın ne anlamı var? Dünya beni çok yordu çünkü burada hiçbir şey yapmadan oturuyorum” demişti.

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