128. yaş gününü kutlayan kadın sosyal medyada gündem oldu! Uzun yaşamın formülünü paylaştı

Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Matlosana bölgesinde yaşayan Johanna Mazibuko, 128. yaş gününü kutladı. Ottosdal bölgesindeki bir mısır çiftliğinde 12 kardeşin en büyüğü olarak doğan Mazibuko, ailesinden sadece üç kardeşinin hayatta olduğunu söyledi. Çocukluğunda yaşadığı çiftlikte bir çekirge vebası olduğundan söz eden Mazibuko, “Çekirgeleri yakalayıp yiyorduk. Et ihtiyacımızı bir şekilde karşılıyorduk” dedi. Yaşlı kadın, çocukluk alışkanlıklarının aksine hayatı boyunca sağlıklı beslendiğini ve uzun yaşamının sırrının taze süt ile ıspanak olduğunu söyledi.

“ÖLMEK İÇİN HAZIRIM”

Zamanını tam olarak hatırlamamasına rağmen Mazibuko, Stawana adındaki yaşlı bir dul adamla evlendiğini anlattı. Mazibuko, “Yaşlı bir adamla evliydim. İlk karısı ölmüştü. Bağımsız bir adamdı. At arabası ve inekleri vardı. İnekleri sağıp satmak için tereyağı yapardım. O adam bana çok iyi davrandı ve ondan önceki hayatımı unutturdu bana” dedi.

Stawana'dan ikisi bugün hayatta olan yedi çocuğu ifade eden Mazibuko, 2001'den beri Thandiwe Wesinyana isimli bakıcıyla yaşıyor. Yaşlılıkla beraber sağlık sorunlarının arttığını anlatan Mazibuko, “Vücudum kaskatı. Yürüdüğümde çocuk gibi yürüyorum. Sokaklarda insanlar bir aşağı bir yukarı dolaşırken sadece penceremden izliyorum ve keşke onlar gibi olabilseydim. Artık ölmek için hazırım. Öldüğümde benim için bir inek kesmeliler. Beni iyi gömmeliler ki onları rahatsız etmeyeyim” diye konuştu.

“DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE ONURLANDIRILABİLİR”

Matlosana belediye başkanı James Tsolela, Mazibuko’nun Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmesi için çalışmalarını başlattığını ifade etti. Belediye başkanı Tsolela, “En yaşlı kim diye kontrol edip araştırma yapıyoruz. Yaşını bulamıyoruz. Kimliği var öyle yazıyor. Denemek ve onu Guinness Rekorlar Kitabı'na sokmak zorundayız. Böylece düzgün bir şekilde onurlandırılabilir” ifadelerini kullandı.



