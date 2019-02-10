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'Uzun yıllar sürecek bir ilişki'

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, Vogue dergisi şubat sayısına röportaj verdi. Usta komedyen, oğlu Kemal’i ve sunucu Defne Samyeli ile ilişkisini anlattı.

'Uzun yıllar sürecek bir ilişki'

“90’ların başında 17-18 yaşındaydım. İçine kapanık demeyeyim bu işlerin köküyle çok ilgilenen bir çocukluk geçirdim.Her Şey Çok Güzel Olacak’ta Mazhar (Alanson) abinin oynadığı karakter kendi fotoğrafını kesip Porsche’nin içine koyar. O bendim işte. Fotoğrafları kesip kesip kendimce afişlerde en başlarda yer aldım. Filmlerde oynadım. Yazdım. Çizdim.”

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“Çocuklukta bunları insanlara gösterme meselesi aileyle sınırlı oluyor. Bir Türk filminden sahne oynuyorsun… ‘Vay be ne güzel yaptı’ diye herkes gülüyor. Ama biraz sakalın çıkınca, 17 yaşına gelince ‘Ben bunları nerede yapacağım’ duygusu geliyor.”Bu duygu onu nereye götürüyor?”

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“Üniversitenin birinci sınıfındayken ankesörlü telefonun başında ağlamıştım işte. Telefonla dergiye başvurdum. Dediler ki ‘Bu şekilde adam almıyoruz.’ Zaten ‘Merhaba, ben dergiye gelebilir miyim?’ diyen adam mı alınır dergiye? Çizersin götürürsün. Ağlamıştım gerçekten. Üzülmüştüm çünkü. Ne bekliyorsam; ‘Gel o zaman sana kapak çizdireceğiz!’ mi diyeceklerdi? Birkaç sene sonra gidebildim. Ama 19 yaşında dergiye başlarken de ‘Ulan geç kaldık be!’ diye düşünmüştüm. Geçenlerde bana, Sinemada 20. Yıl Ödülü verdiler. Daha dün başlamışım gibi gittim aldım. Yirmi sene geçtiğinin farkında bile değilim. Önemli de değil zaten. Bir tane berbat iş her şeyi berbat edebilir.”

“Biliyor musun benim babam Cem Yılmaz”

“Ne iş yaptığımı Kemal’den duydum bir keresinde. Üç yaşındayken, kendisiyle yaşıt bir arkadaşına anlatıyordu. Yürek burkan bir sahneydi. ‘Biliyor musun benim babam Cem Yılmaz’ dedi çocuğa. Arkadaşı ‘Ne iş yapıyor?’ dedi. ‘Akrobatistan, insanları güldürüyor’ dedi Kemal.”

“Akrobatistan ne ya? Ne iş yaptığımı bilmiyor ama oğlandan çok memnunum. Bana kendi çocukluğumu hatırlattığı için çok hoşuma gidiyor. Kendi havasında bir herif. İnşallah iyi bir insan olur.”

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“Çok uzun yıllar devam edecek”

“Çok uzun yıllar devam edecekmiş bu ilişki gibi bir his var içimde. O his güzel. Çok iyi arkadaşız. Çok da mutluyuz. Daha başlamamış gibiyiz. Herkes ilişkisinden masalsı bahsediyor. Öyle şeyler söylemekten utanırım. Bize yakıştırmam. Masallar gibi değil. (Defne Samyeli ile ilişkisi hakkında) ”

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli

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