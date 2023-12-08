Uzun zamandır beklenen "Mevlana Mest-i Aşk" filmi geliyor! Başrollerinde Boran Kuzum, Hande Erçel, Bensu Soral ve İbrahim Çelikkol var

Yönetmenliğini Hasan Fethi’nin üstlendiği film zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken "Mevlana Mest-i Aşk" filmi Mevlana'nın en yakın dostu ve gönül arkadaşı olan Şemsi Tebrizi'nin hiçbir iz bırakmadan gizemli bir şekilde ortadan kayboluşunu ele alıyor. Tarihi öğelerle bezenen filmin senaryosu ise Ferhad Tevhidi ve Hasan Fathi imzası taşıyor.

FRAGMANI BEĞENİ TOPLADI

Pandemi nedeniyle vizyon tarihi ertelenen filmin fragmanı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Filmde; Parsa Piroufzar Mevlana Celaleddin Rumi'yi, Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan Shahab Husseini ise Mevlana'nın can dostu Şems Tebrizi'ye hayat veriyor.

Hande Erçel 'Kimya Hatun', İbrahim Çelikkol 'İskender', Boran Kuzum 'Alaeddin', Selma Ergeç 'Kerra', Bensu Soral 'Meryem', Burak Tozkoporan 'Sultan Veled' karakterlerini canlandırıyor.

أخيرًا، فيلم "ثمالة الحب" الايراني الذي يشارك فيه عدد من نجوم تركيا سيعرض في السينما في تركيا (بالدبلجة التركية) في 29 مارس 2024



درامي - تاريخي - رومانسي

سيحكي عن العلاقة بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي #MestiAşk pic.twitter.com/IiXRPJV9g4 — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) December 7, 2023







