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    4. Uzun zamandır beklenen "Mevlana Mest-i Aşk" filmi geliyor! Başrollerinde Boran Kuzum, Hande Erçel, Bensu Soral ve İbrahim Çelikkol var

    Uzun zamandır beklenen "Mevlana Mest-i Aşk" filmi geliyor! Başrollerinde Boran Kuzum, Hande Erçel, Bensu Soral ve İbrahim Çelikkol var

    08.12.2023 15:54 | Son Güncelleme:
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    Türk-İran ortak yapımı 'Mest-i Aşk Mevlana' filmi büyük bir merakla beklenirken 29 Mart 2024 tarihinde sinemada seyircisiyle buluşacak olan yapımın fragmanı paylaşıldı. Oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Hande Erçel, Bensu Soral, Halit Ergenç, Selma Ergeç ve İbrahim Çelikkol gibi isimleri bulunduran film şimdiden beğeni topladı.

    Yönetmenliğini Hasan Fethi’nin üstlendiği film zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken "Mevlana Mest-i Aşk" filmi Mevlana'nın en yakın dostu ve gönül arkadaşı olan Şemsi Tebrizi'nin hiçbir iz bırakmadan gizemli bir şekilde ortadan kayboluşunu ele alıyor. Tarihi öğelerle bezenen filmin senaryosu ise Ferhad Tevhidi ve Hasan Fathi imzası taşıyor.

    FRAGMANI BEĞENİ TOPLADI

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    Pandemi nedeniyle vizyon tarihi ertelenen filmin fragmanı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Filmde; Parsa Piroufzar Mevlana Celaleddin Rumi'yi, Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan Shahab Husseini ise Mevlana'nın can dostu Şems Tebrizi'ye hayat veriyor.

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    Hande Erçel 'Kimya Hatun', İbrahim Çelikkol 'İskender', Boran Kuzum 'Alaeddin', Selma Ergeç 'Kerra', Bensu Soral 'Meryem', Burak Tozkoporan 'Sultan Veled' karakterlerini canlandırıyor.


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    Hande Erçel
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