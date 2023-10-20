Uzun zamandır ekranda yoktu... Alişan'ın eşi Buse Varol setlere geri dönüyor

Şarkıcı Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp dünyaevine giren Buse Varol uzun zamandır ekranlardan uzaktaydı. Şimdilerde 2 çocuk annesi olan Varol, oyunculuğa geri dönmek istediğini her fırsatta dile getiriyordu.

Buse Varol'un yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Varol, Uğur Güneş’in başrolünü oynadığı “Selahaddin Eyyubi” dizisiyle anlaştı.

Güzel oyuncu Sedat İnci’nin yönettiği ve oldukça etkili sahnelerin çekildiği dev bütçeli dizide “Zümrüt” rolüne hayat verecek ve Şirkuh’un (Sezgin Erdemir) eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

TRT1’in Akli Film ve Ansari Shah Film imzalı dizisi “Selahaddin Eyyubi” dizisinin 13 Kasım’da seyirciyle buluşması planlanıyor.





