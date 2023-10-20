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  4. Uzun zamandır ekranda yoktu... Alişan'ın eşi Buse Varol setlere geri dönüyor

Uzun zamandır ekranda yoktu... Alişan'ın eşi Buse Varol setlere geri dönüyor

20.10.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Alişan ile 2018 yılında dünya evine giren Buse Varol evlendikten sonra setlere ara vermişti. Şimdilerde 2 çocuk annesi olan Varol, uzun zamandır oyunculuğa geri dönmek istiyordu. Buse Varol'un yeni adresi belli oldu. Bakın hangi dizi ile anlaştı...

Şarkıcı Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp dünyaevine giren Buse Varol uzun zamandır ekranlardan uzaktaydı. Şimdilerde 2 çocuk annesi olan Varol, oyunculuğa geri dönmek istediğini her fırsatta dile getiriyordu.

Buse Varol 1

Buse Varol'un yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Varol, Uğur Güneş’in başrolünü oynadığı “Selahaddin Eyyubi” dizisiyle anlaştı.

Buse Varol 2

Güzel oyuncu Sedat İnci’nin yönettiği ve oldukça etkili sahnelerin çekildiği dev bütçeli dizide “Zümrüt” rolüne hayat verecek ve Şirkuh’un (Sezgin Erdemir) eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

varol buse

TRT1’in Akli Film ve Ansari Shah Film imzalı dizisi “Selahaddin Eyyubi” dizisinin 13 Kasım’da seyirciyle buluşması planlanıyor.

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Alişan Buse Varol selahaddin eyyubi

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