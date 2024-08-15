Uzun zamandır ortalarda yoktu... Melisa Şenolsun iddialı diziye dahil oldu

MYNET-Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Nefes Nefese, Masumlar Apartmanı ve Atiye gibi birçok başarılı projede boy gösteren Melisa Şenolsun uzun zamandır ekranlardan uzaktı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yeni projesi heyecanla beklenen güzel oyuncu NOW’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi için anlaşma sağladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” projesinden uyarlanan “Aşk Evlilik Boşanma” dizisinde Melisa Şenolsun Naz karakterine hayat verecek.

BAŞROLLER BELLİ OLUYOR

“Aşk Evlilik Boşanma” dizisini Rahşan Çiğdem İnan kaleme alıyor. Bennu Yıldırımlar’ın “Güner” rolüne hayat vereceği dizinin Gaye adlı 3. kadın başrol oyuncusu da yakında netleşecek.