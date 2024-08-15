MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzun zamandır ortalarda yoktu... Melisa Şenolsun iddialı diziye dahil oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu... Melisa Şenolsun iddialı diziye dahil oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.08.2024 11:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği 'Rüya' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Melisa Şenolsun uzun zamandır ekranlarda yoktu. Yeni projesi heyecanla beklenen güzel oyuncu yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan “Aşk Evlilik Boşanma” dizisine dahil oldu.

MYNET-Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Nefes Nefese, Masumlar Apartmanı ve Atiye gibi birçok başarılı projede boy gösteren Melisa Şenolsun uzun zamandır ekranlardan uzaktı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yeni projesi heyecanla beklenen güzel oyuncu NOW’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi için anlaşma sağladı.

melisa 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” projesinden uyarlanan “Aşk Evlilik Boşanma” dizisinde Melisa Şenolsun Naz karakterine hayat verecek.

MELİSA 1

BAŞROLLER BELLİ OLUYOR

“Aşk Evlilik Boşanma” dizisini Rahşan Çiğdem İnan kaleme alıyor. Bennu Yıldırımlar’ın “Güner” rolüne hayat vereceği dizinin Gaye adlı 3. kadın başrol oyuncusu da yakında netleşecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun
En Çok Okunan Haberler
Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de kriz... Yıldız isme ulaşılamıyor

Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de kriz... Yıldız isme ulaşılamıyor

Geçen yıl hepsi 1000 liraydı bu yıl sadece 1’i…

Geçen yıl hepsi 1000 liraydı bu yıl sadece 1’i…

Prim günü fark etmiyor: Yeni emekli olacaklar dikkat!

Prim günü fark etmiyor: Yeni emekli olacaklar dikkat!

Aylar önceki sözleri gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı: 'Artık inanacağım'

Aylar önceki sözleri gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı: 'Artık inanacağım'

"Hapse girmek istemiyorum" dedi yorumlar gecikmedi: "Kocana rağmen..."

"Hapse girmek istemiyorum" dedi yorumlar gecikmedi: "Kocana rağmen..."

'Yalvarmam' demişti! F.Bahçe'den gece yarısı Mourinho açıklaması

'Yalvarmam' demişti! F.Bahçe'den gece yarısı Mourinho açıklaması

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.