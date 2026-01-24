Mynet Trend

Uzungöl'de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon'dan renkli görüntüler

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali'nde binlerce kişinin katılımıyla gölün çevresini saran horon halkası oluşturuldu. Öte yandan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi göl içerisinde kısa bir gösteri yaptı.

Uzungöl'de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon'dan renkli görüntüler
Mustafa Fidan

Festival alanında kurulan sahnede yöresel sanatçılar eşliğinde horon halkaları oluşturulurken, vatandaşlar karla kaplı doğada doyasıya eğlendi. Binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde Uzungöl renkli görüntülere sahne oldu.

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 1

UZUNGÖL'DE BİNLERCE KİŞİLİK HORONLA REKOR DENEMESİ

Festival kapsamında hazırlanan 250 metre uzunluğundaki amatör kayak alanı, özellikle gençlerin ve çocukların ilgi odağı oldu.

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 2

Ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde kayak yaparak kışın keyfini çıkardı.

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 3

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlikler kapsamında planlanan rekor horon halkası denemesi de gerçekleştirildi.

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 4

Çok sayıda vatandaş, konser alanından başlayarak göl çevresinde uzun kuyruklar oluşturarak horon oynadı. Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 5

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 6

JAK TİMİ DE GÖSTERİYE KATILDI

Öte yandan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi göl içerisinde kısa bir gösteri yaptı.

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 7

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 8

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 9

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 10

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 11

Uzungöl de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon dan renkli görüntüler 12

