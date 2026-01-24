Uzungöl'de rekor denemesi! Binlerce kişi horon halkası oluşturdu: Trabzon'dan renkli görüntüler

Festival alanında kurulan sahnede yöresel sanatçılar eşliğinde horon halkaları oluşturulurken, vatandaşlar karla kaplı doğada doyasıya eğlendi. Binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde Uzungöl renkli görüntülere sahne oldu.

UZUNGÖL'DE BİNLERCE KİŞİLİK HORONLA REKOR DENEMESİ

Festival kapsamında hazırlanan 250 metre uzunluğundaki amatör kayak alanı, özellikle gençlerin ve çocukların ilgi odağı oldu.

Ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde kayak yaparak kışın keyfini çıkardı.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlikler kapsamında planlanan rekor horon halkası denemesi de gerçekleştirildi.

Çok sayıda vatandaş, konser alanından başlayarak göl çevresinde uzun kuyruklar oluşturarak horon oynadı. Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

JAK TİMİ DE GÖSTERİYE KATILDI

Öte yandan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi göl içerisinde kısa bir gösteri yaptı.