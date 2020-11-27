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Uzungöl nerede? Uzungöl’e nasıl gidilir? Uzungöl’de gezilecek yerler nereleri? İşte Uzungöl’de yapılacak aktiviteler

Hande Öztürk Hande Öztürk 27.11.2020 13:36 | Son Güncelleme:
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Uzungöl nerede? Uzungöl’e nasıl gidilir? Uzungöl’de gezilecek yerler nereleri? İşte Uzungöl’de yapılacak aktiviteler

Pandemi sürecinde kalabalık ve kapalı mekanlardan uzak durmaya çalışan vatandaşlar kendini doğaya atarken doğayla baş başa vakit geçirilebilecek mekan arayışı da devam ediyor. İşte kendinizi doğanın kucağına atabileceğiniz yerlerden bir tanesi de Uzungöl. Peki, Uzungöl nerede? Uzungöl’e nasıl gidilir? İşte Uzungöl’de gezilecek yerler ve Uzungöl’de yapılacak aktiviteler

Gözde turizm merkezlerinden bir tanesi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla-orman ekosisteminin bir arada bulunduğu adeta tabiat harikası bir yer olma özelliğine sahip. Özellikle pandemi sürecinde doğayla iç içe ve kalabalıktan uzak bir ortamda vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. 1989 senesinde, tabii ve kültürel değerlerin varlığı sebebiyle Tabiat Parkı ilan edilen göl, her sene yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. 500.000 metrekarelik alanda sazan ve alabalık yaşıyor. Sessiz, sakin ve huzur dolu bir tatil yapmayı planlayanlar Uzungöl’e kışın gidilir mi sorusunun cevabını da merak ediyor. Peki, Uzungöl’de nerede kalınır? Trabzon Uzungöl’de ne yapılır? İşte bu muhteşem doğa harikasıyla ilgili tüm merak edilenler...

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UZUNGÖL NEREDE?

Trabzon ilinde yer alan bir heyelan set gölü olan göl, Çaykara ilçesinin Uzungöl mahallesinde yer alıyor. Göl, yamaçlardan düşen kayaların Haldizen deresinin önünü kapatmasından meydana geliyor. Çaykara ilçesine 20 km uzaklıkta ve 1250 metre yükselikte yer alan göl, özellikle Doğu Karadeniz’in gözde turizm mekanı. 1000 metre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde olan gölün en derin yeri ise 15 metre.

UZUNGÖL’E NASIL GİDİLİR?

Göle keyifli bir seyahat planlayanlar Trabzon Uzungöl kaç km sorusunun yanıtını da araştırıyor. İki bölgenin arası yaklaşık 100 km’dir. Genellikle Çömlekçi’den kalkan araçlarla bölgeye ulaşım sağlanabiliyor. Trabzon’dan gidecekler ise ilk olarak Of ilçesine, sonrasında da Solaklı Deresi’nin batısından talebalaları takip ederek beldeye gidebiliyor. Bölgede tur düzenleyerek çok sayıda şirket de bulunuyor.

gezilecek yerler

UZUNGÖL’DE GEZİLECEK YERLER

Yeşilin her tonunun bulunduğu Uzungöl gezilecek yerler bakımından da ziyaretçilerine pek çok alternatif sunuyor. Bölgedeki Haldizen Yaylası özellikle bahar ve yaz aylarında pek çok ziyaretçi ağırlıyor. Benzersiz bir doğaya sahip olan yayla, bölgeye gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Buna ek olarak Şekersu Yaylası ve Garester Yaylası da rotaya eklenecek yerler arasında. Aynı zamanda Traşkapanı yaylası, Balık ve Aygır gölleri, Multat yaylası, Veli yaylası, Tabanoz yaylası, Büyük yayla, Lustra yaylası ve Derindere yaylası da görmeye değer.
Bölgenin bir diğer cazibe merkezi ise Şerah köyü. Köyde ziyaretçileri bölgeye özgü geleneksel yapılar ve yemyeşil bir doğa karşılıyor. Bu nedenle bölgeye giden çok sayıda turist, Şerah Köyü’nü de mutlaka ziyaret ediyor.

UZUNGÖL’DE YAPILACAK AKTİVİTELER

Uzungöl’de yapılacak şeyler arasında ilk sırada elbette muhteşem doğayı keşfetmek bulunuyor. Özellikle bölge, doğa yürüyüşleri için biçilmiş kaftan. Safari araçlarıyla da bölgede dolaşmak mümkün oluyor. Ayrıca fotoğraf çekmeyi sevenler için de birbirinden güzel kareler yakalamak için ideal bir yer. Uzungöl’ün neyi meşhur diye de merak ediliyor. Bölgeye gidenler muhlama olarak da bilinen kuymağı yemeden geri dönmüyor. Ayrıca muhteşem bir alabalık ziyafeti çekmek de mümkün. Bunun yanı sıra güzel bir yayla turu yapmak, olta balıkçılığı, kamp ve tırmanış gibi doğa aktiviteleri için de oldukça uygun ve elverişli.

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