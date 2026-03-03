Mynet Trend

Üzüntü mü depresyon mu? Uzman isim açıkladı! "Tedavi edilmezse..."

Psikolog Özlem Çalhan Özel, depresyonun günlük hayatta sıkça kullanılan bir ifade olmasına rağmen ciddi bir ruh sağlığı bozukluğu olduğunu belirterek, tedavi edilmediğinde ağır sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Psikolog Özlem Çalhan Özel, depresyonun ciddi bir ruh sağlığı bozukluğu olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Depresyonun yoğun üzüntü, keyifsizlik ve mutsuzluk gibi duygularla kendini gösteren bir duygu durum bozukluğu olduğunu ifade eden Psikolog Özlem Çalhan Özel, daha önce zevk alınan aktivitelerden artık keyif alınamaması, uyku problemleri, dikkat ve konsantrasyon sorunları, günlük yaşam rutinlerinin belirgin şekilde aksaması gibi belirtilerle ortaya çıktığını vurguladı. Aynı zamanda depresyonun ilerleyen durumlarda özkıyım düşüncelerine kadar gidebilen nörobilişsel bir bozukluk olduğunu ekledi.

"DEPRESYON, CİDDİ BİR RUH SAĞLIĞI SORUNUDUR VE TEDAVİ EDİLMEDİĞİNDE ÇOK CİDDİ SONUÇLARA KADAR VARABİLİR"

Son yıllarda depresyon kavramının günlük dilde yaygın şekilde kullanılmaya başlandığını vurgulayan Özel, "Günümüzde ‘Depresyondayım, çok depresif hissediyorum, depresyondan çıkamıyorum' gibi ifadeleri sıkça duyuyoruz. Ancak depresyon, basit bir mutsuzluk ya da moral bozukluğu değildir. Klinik olarak değerlendirilmesi gereken ciddi bir ruh sağlığı sorunudur ve tedavi edilmediğinde çok ciddi sonuçlara kadar varabilir" diye konuştu.

"DEPRESYON BİR RUH SAĞLIĞI BOZUKLUĞU, ÜZÜNTÜ İSE NORMAL BİR DUYGUDUR; BU İKİSİNİ AYIRT ETMEK GEREKİR"

Üzüntü ve depresyon arasındaki farkı anlatan Psikolog Özlem Çalhan Özel, "Üzüntü her insanın hissettiği, evrensel, doğal ve sağlıklı bir duygudur. İşler yolunda gitmediğinde, hayal kırıklığı uğradığımızda, kendimizi kötü hissettiğimizde veya bir yakınımızı kaybettiğimizde bir duygudur. Bu üzüntü depresyon ile tanımlanmamalıdır. Depresyon bir ruh sağlığı bozukluğudur. Üzüntü ise normal bir duygudur. Bu ikisini çok iyi ayırt etmek gerekir" dedi.

Depresyonun belirtilerini dile getiren Psikolog Özlem Çalhan Özel, "Enerji kaybı, eskiden zevk veren aktivitelerin artık zevk vermemeye başlaması, sosyal hayatta veya günlük rutinde aksama, uyku problemleri, dikkat ve konsantrasyon problemleri, özkıyım düşünceleri, yoğun ve derin suçluluk hissi, mutsuzluk ve keyifsizlik gibi belirtilerden en az 5 tanesi her gün ve en az 2 hafta süreyle hiç azalmadan var ise ruh sağlığı anlamında destek anlamınız gerekiyor. Bunlar depresyonun kritikleridir" diye konuştu.

"UYGUN YÖNTEMLER İLE DEPRESYONDAN KURTULMAK MÜMKÜN"

Uygun tedavi yöntemleri ile depresyondan kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden Psikolog Özel, "Detaylı psikiyatri muayene ve sonrasında depresyonu tanımlamak için kullandığımız ölçeklerle depresyonun tanısı koyuyoruz. Sonrasında uygun psikoterapi yöntemleri veya gerektiğinde uygun psikiyatri tedavi ile bunu destekleyerek depresyon tedavisini planlıyoruz. Bu yöntemler ile depresyondan kurtulmak mümkün" ifadelerini kullandı.

