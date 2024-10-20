V Rising sistem gereksinimleri - V Rising minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

V Rising hem tek oyunculu hem de arkadaşlarla çevrim içi oynanabilecek bir oyundur. Mistik yaratıklar ve tehlikelerle dolu olan bu oyunun kurucusu Stunlock Studios'tur. V Rising oyununun grafikleri de karanlık bir yapıya sahiptir. İtalya'dan ilham alınarak tasarlanan bu oyunda ürpertici görseller yer alır. V Rising'i sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için ise V Rising sistem gereksinimleri bulunur. Yani, her oyunda olduğu gibi V Rising oyununda da minimum ve önerilen sistem gereksinimleri vardır.

V Rising minimum sistem gereksinimleri nelerdir?

Oyun oynamayı seven hemen herkes bir oyunu bilgisayarına indireceği zaman sistem gereksinimlerini kontrol eder. Bunun nedeni ise bilgisayar sisteminin o oyunu kaldırıp kaldırmayacağını öğrenmektir. Oldukça işe yarayan sistem gereksinimleri bilgileri oyunun kaç GB yer kapladığı bilgisini de verir. V Rising minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz ya da İntel Core i5-6600, 3.3 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 750 Ti (Maxwell ya da üstü), AMD Radeon R7 360

VRAM: 2 GB

Depolama alanı: 7 GB (V Rising boyutu için) kullanılabilir alan

Piksel Gölgelendirici: 5.0

Köşe Gölgelendirici: 5.0

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

DirectX: Sürüm 11

(Minimum sistem gereksinimleri gelecekte değişebilir)

V Rising önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

V Rising oyunu ilk çıkış yaptığı zamanlarda pek popüler olmasa da sonradan dikkat çekmiş ve böylece sahip olduğu kitleyi koruyabilen oyunlar arasında yer almıştır. Bu kitleyi korumasının bir sebebi de sistem gereksinimlerinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü günümüz sistem gereksinimlerine oranla daha ortalama bir sistem gereksinimi istemektedir.

Bu kapsamda V Rising önerilen sistem gereksinimleri de şu şekildedir: