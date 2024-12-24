Vahe Kılıçarslan'ın bir kişiye çarpıp kaçtığı iddia ediliyordu! Görüntüleri paylaştı: "Ünlü olduğum için..."

İşletme mühendisi Olcay Emine Yıldırım’ın, otomobillerine çarparak olay yerinden kaçtığı ve yüzde 67 engelli kalmasına neden olduğu iddialarıyla suçladığı sunucu ve manken Vahe Kılıçarslan, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Kılıçarslan, suçlamaları reddederek "Büyük iftira ile karşı karşıyayım" dedi.

"KAZADA SUÇUM YOK"

Kılıçarslan, 5 Temmuz 2023 tarihinde Kütahya yolu üzerinde, Korel Oteli'ne giden kavşağa giriş yaparken, Yıldırım ailesinin aracının hızla gelip, kendi aracının arka köşesine çarptığını söyledi. Çarpmanın ardından aracının sağa savrulduğunu ve çarpmadan önce 24 metre fren izi olduğunu belirten Kılıçarslan, kazada herhangi bir suçunun olmadığını ifade etti.

Açıklamasında, kazadan sonra yardıma koştuğunu ve kazazede aileye destek verdiğini anlatan Kılıçarslan, "Bana çarpan aracın fren izi, savcılık ve bilirkişi raporuyla tescillenmiştir" dedi. Kılıçarslan, kendisine hastane masraflarını ödeme talebiyle tehdit edildiğini, ancak suçsuz olduğunu bildiği için bu talepleri reddettiğini vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Son olarak, ünlü olmasının, karşı tarafın kendisinden haksız yere para talep etmesine neden olduğunu belirten Kılıçarslan şunları söyledi:



"Ünlü olduğum için hak edilmeyen bir parayı karşı tarafın istediğini, üzüntü içinde görüyorum... Olay anında bana çarpan aracın içindeki kazazede yurttaşlarımızı aracın kaplarını açıp çıkmalarına destek ben olmuşumdur. Olay yerine gelen insanlar ve ambulans ekibi şahidimdir... Benim çarpıp, kaçtığımı iddia edip hakkımda iftira atıp yanlış bilgilendirme yapanları, Yüce Rabbimize havale ediyor, elimdeki belgelerle hukuki süreç başlatacağıma siz değerli takipçilerimle paylaşıyorum..."