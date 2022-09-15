Vahşetin böylesi! Üç çocuğunu okyanusa götürüp boğarak öldürdü

Pazartesi günü erken saatlerde Merdy, Neptune Bulvarı'ndaki dairesinden üç çocuğuyla birlikte Brooklyn'deki Coney Island'a doğru yürürken güvenlik kameralarına yakalandı. Ancak genç kadının bölgeden çocukları olmadan ayrıldığı dikkat çekti.

İSKELENİN KENARINDA BULUNDU

Çocukları olan 7 yaşındaki Zachary Merdy, 4 yaşındaki Liliana Merdy ve 3 aylık Oliver Bondarev'in boğularak öldüğü tespit edilmişti. Anne Erin Merdy ise, olaydan kısa bir süre sonra Coney Island iskelesinin kenarında çocukların cesedine ulaşılan yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta sırılsıklam, yalınayak ve bornozla dolaşırken bulundu.

GARİP DAVRANIYORDU

Aile yakınlarının, akıl sağlığı sorunları olduğunu ve doğum sonrası depresyonu olabileceğini söylediği anne, daha sonra akrabalarına çocuklarını boğduğunu itiraf etti. Yakınları, Merdy'nin olaydan önce de garip davrandığını ve akrabalarına, çocuklarına zarar verdiğinden endişe ettiren yorumlar yaptığını açıkladı.

AKRABALARI SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Zaten olay da bu akrabalardan bazılarının polisi araması ve evinde bir sağlık kontrolü yapmalarını istemesi üzerine ortaya çıktı. Ancak memurlar geldiğinde kapının kilidi açıktı ve kimse yoktu.

SIKINTILARI VARDI

Anne Merdy'nin ciddi ekonomik zorluklar yaşadığı, kirasını ödeyemediği için tahliye ile karşı karşıya olduğu, ayrıca oğlu Zachary'nin babasının da ziyarete geldiği zamanlarda oğlunun hep kirli ve aç olduğunu gördüğü için Merdy hakkında ihmal raporu sunduğu ve oğlunun velayetini almaya çalıştığı ortaya çıktı.

Cinayetle suçlanan annenin, bir psikiyatri koğuşuna kaldırıldığı açıklandı. Ancak Merdy'nin mahkemeye ne zaman çıkarılacağı henüz belli değil.

